《慶餘年》張若昀「菸蒂隨手亂丟路邊」被拍！　火速發聲致歉了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星張若昀因主演古裝武俠劇《慶餘年》而爆紅，走上事業的巔峰，演技頗受網友肯定。近日有狗仔跟拍他，卻拍到他駕駛跑車出門時，不僅在車內抽菸，還隨意將菸頭丟出窗外，引發網路熱議，遭指毫無公德心，形象大跌。對此，他已緊急發文誠懇道歉。

▲張若昀因主演《慶餘年》走紅。（圖／翻攝自張若昀微博）

張若昀今年推出《慶餘年》第二季話題度爆棚，該作成為2024年度劇王，形象一向良好的他，近日卻被拍到駕駛法拉利外出時，在車內開窗抽菸，隨後直接將菸頭丟出車窗，引發輿論熱烈砲轟，網友怒轟他身為公眾人物卻缺乏公德心，質疑他形象都是裝出來的。還有人指出，張若昀駕駛的跑車市價高達450萬（約2千萬台幣），已經可以買一戶公寓，批他「不懂人間疾苦」。

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▲張若昀被狗仔拍到亂丟菸蒂。（圖／翻攝自微博）

面對批評聲浪，張若昀迅速發文道歉，表示對自己行為感到懊悔，他在微博寫下「很抱歉做出了錯誤的行為示範！我會改正錯誤，嚴格規範自身行為，同時接受大家監督與批評。」雖然他火速道歉試圖平息風波，但形象已經受到損害，很可能會影響他的商業代言，對演藝事業帶來一定衝擊，此次道歉能否挽回大眾信任，仍有待觀察。

▲道歉文。（圖／翻攝自張若昀微博）

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