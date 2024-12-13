唐嫣為《繁花》汪小姐三年不接其他戲　「甩花瓶稱號」殺青不捨爆哭

記者蕭采薇／台北報導

唐嫣在電視劇《繁花》第一次跟名導王家衛合作，為了打破美女花瓶的印象。唐嫣說，過去三年她只拍《繁花》汪小姐這個角色，更在現場看見導演認真、對工作一絲不苟的狀態，也激勵演員用盡全力演出，不想辜負這部好戲。

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

在《繁花》中，唐嫣飾演寶總的得力助手，在事業上為他助攻，也默默深愛著他。「汪小姐」總是戴著大框眼鏡、一頭捲髮，心直口快，講話大喇喇地，走在黃河路上，大家都得因為寶總的關係敬她幾分。

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▲唐嫣剛開始拍《繁花》，拍到懷疑人生，還請教胡歌。（圖／緯來戲劇台提供）



唐嫣是上海人，她說：「從小有聽過黃河路，但卻沒去過。」而一開始獲得「汪小姐」這個角色，知道王家衛導戲磨人也非常緊張，尤其剛開始演了好幾次都沒過，擔心拖累劇組進度，甚至開始懷疑自己。而胡歌早她幾天進劇組，她特地去請教，沒想到胡歌跟她說：「我也是這樣的！別擔心！」

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，並一改花瓶形象。（圖／緯來戲劇台提供）



後來才知道，原來這就是王家衛拍戲的過程。另外有場戲是汪小姐身處低潮，唐嫣回憶，當時心理狀況不太好，導演看出來了，走過來問「怎麼了？」導演一問，她眼淚馬上不受控的掉下來。王家衛馬上安慰她說：「先去吃點零食聊聊天再來。」

▲捨不得告別汪小姐，拍完最後一個鏡頭爆哭，特別與王家衛合影。（圖／緯來戲劇台提供）

聊著聊著，王家衛突然說：「妳現在就是小汪要的狀態，快去表演區。」結果那次表演馬上就OK了！王家衛還安慰她說：「妳看！幹嘛自己嚇自己。」後來她也愈來愈享受演戲的過程，拍最後一場殺青戲時，終於畢業的唐嫣竟捨不得的爆哭，以此告別「汪小姐」。