ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐嫣為《繁花》汪小姐三年不接其他戲　「甩花瓶稱號」殺青不捨爆哭

記者蕭采薇／台北報導

唐嫣在電視劇《繁花》第一次跟名導王家衛合作，為了打破美女花瓶的印象。唐嫣說，過去三年她只拍《繁花》汪小姐這個角色，更在現場看見導演認真、對工作一絲不苟的狀態，也激勵演員用盡全力演出，不想辜負這部好戲。

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

在《繁花》中，唐嫣飾演寶總的得力助手，在事業上為他助攻，也默默深愛著他。「汪小姐」總是戴著大框眼鏡、一頭捲髮，心直口快，講話大喇喇地，走在黃河路上，大家都得因為寶總的關係敬她幾分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

▲唐嫣剛開始拍《繁花》，拍到懷疑人生，還請教胡歌。（圖／緯來戲劇台提供）

唐嫣是上海人，她說：「從小有聽過黃河路，但卻沒去過。」而一開始獲得「汪小姐」這個角色，知道王家衛導戲磨人也非常緊張，尤其剛開始演了好幾次都沒過，擔心拖累劇組進度，甚至開始懷疑自己。而胡歌早她幾天進劇組，她特地去請教，沒想到胡歌跟她說：「我也是這樣的！別擔心！」

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，並一改花瓶形象。（圖／緯來戲劇台提供）

後來才知道，原來這就是王家衛拍戲的過程。另外有場戲是汪小姐身處低潮，唐嫣回憶，當時心理狀況不太好，導演看出來了，走過來問「怎麼了？」導演一問，她眼淚馬上不受控的掉下來。王家衛馬上安慰她說：「先去吃點零食聊聊天再來。」

▲《繁花》讓唐嫣拍專心拍三年，不接其他戲。（圖／緯來戲劇台提供）

▲捨不得告別汪小姐，拍完最後一個鏡頭爆哭，特別與王家衛合影。（圖／緯來戲劇台提供）

聊著聊著，王家衛突然說：「妳現在就是小汪要的狀態，快去表演區。」結果那次表演馬上就OK了！王家衛還安慰她說：「妳看！幹嘛自己嚇自己。」後來她也愈來愈享受演戲的過程，拍最後一場殺青戲時，終於畢業的唐嫣竟捨不得的爆哭，以此告別「汪小姐」。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

韓劇男神爆霸凌消失4年！突現菲律賓當歌手　熱跳〈APT.〉全場嗨炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

鳳梨入珠100顆「辣妻激戰3月心得超真實」！最有感等級曝：他想挑戰第1

王思佳開酸「罵完還整套照抄」　釣出藍心湄轉發4字

拍完《大佛普拉斯》23歲未婚生子！台女星7年後認了：以前很戀愛腦

許瑋甯被拍「十指緊扣邱澤」0偽裝深夜散步！一轉頭…真實表情超甜

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

電影首映會被林明禎搞砸！　導演酸見鬼後再發聲：這筆帳一定會算

KIMIKO直播報平安「不到10分鐘就出狀況」　求網分享：讓更多人知道

陸百萬網紅遭爆賣淫「一晚45萬」　本人發聲露端倪：奮鬥本就艱難

一隻阿圓認愛陳百祥再發聲！　「25字洩心境」網刷一排恭喜

孟耿如神隱8個月「無預警發文」！低調重開臉書…PO一張圖 千人朝聖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

唐嫣, 繁花

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 一隻阿圓認愛2天後「羞揭實際年紀差」！震驚萬人 穩交陳百祥：還沒啦
  2. 書房火災「睡夢中來不及逃生」！37歲主持人身亡　妻頭七發現懷孕
  3. 目睹伍佰上海退票事件！　同台女歌手認舞台恐懼「歌聲都在顫抖」
  4. 2024 MELON結算！PLAVE爆紅創2大紀錄　IU神曲獲最多人按讚
  5. 2025「雙子最倒楣→翻身了」！好運TOP 3公開 牡羊轉衰：被朋友帶賽
  6. 中山美穗火化前「10年沒見的兒子」回來了！葬禮未出席…親妹發聲
  7. 《柯南》鐵粉站出來！倉木麻衣2月登台連唱2天　偶像始祖近藤真彥接棒
  8. 網紅蛇丸戀愛了自爆減重秘方　跟胡瓜嗑掉上萬海鮮
  9. 冷氣團來襲！米可白感冒　「嘆戲服太薄」：咳到肺像要掉出來
  10. 雷／《照明商店》雪炫演技被讚爆　「悲劇死因出爐」觀眾哭慘：太會演

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366