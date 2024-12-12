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《角頭》龍天翔拍八點檔被指「私下臉色難看」　無奈吐陳年隱疾真相

記者蕭采薇／台北報導

硬漢演員龍天翔今年演出電影《角頭—大橋頭》，演活黑道老大「KO桑」一角。他自認私下不太愛笑，常常會讓人覺得「是不是在生氣」。近來參與民視八點檔《好運來》龍天翔，12日與劇中演員賴慧如一同出席活動，也坦言有時「臉色會上來」而造成誤會，但其實和他一項陳年隱疾有關。

▲《好運來》龍天翔、賴慧如體驗銅鑼，療癒身心。（圖／民視提供）

▲《好運來》賴慧如、龍天翔戲中有忘年情。（圖／民視提供）

劇中飾演「笑面虎」，龍天翔表示：「我很喜歡陳天虎這個角色，他雖然外表看起來很兇，但內心非常溫暖。」龍天翔說，戲外他因為年輕時拍爆破戲，耳膜因此受傷，當時耳鳴了幾個月，但他沒有在意，「每次發炎、流膿，我就是拿棉花棒掏一掏，點一點藥水，10幾20年來都這樣。」

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然而年紀漸長，當發現聽力真的受損時，醫生宣判他因為經年累月地反覆發炎「耳膜已經全部爛掉」，根本沒辦法處理了。因此龍天翔現在只要在空間太大，或者有太多回音的地方，聽聲音都會非常吃力。

▲《好運來》龍天翔、賴慧如體驗銅鑼，療癒身心。（圖／民視提供）

▲龍天翔年輕時拍爆破戲，傷了耳膜卻不自知，如今聽力已經受損。（圖／民視提供）

因此在戲時，如果身旁的聲音太多，他也只能忍不住說：「不好意思，麻煩小聲一點。」龍天翔無奈的說：「有時候臉色會上來，但我只是希望把戲演好，可能大家會誤會『大哥臉色比較難看、龍哥在生氣』我沒有生氣，只是表情嚴肅，應該說，我不善於嘻嘻哈哈。」

▲《好運來》龍天翔、賴慧如體驗銅鑼，療癒身心。（圖／民視提供）

▲龍天翔外表看起來兇，但私下開口其實滿幽默風趣。（圖／民視提供）

賴慧如也有類似的經歷，她坦言大概6年前拍攝打耳光的戲時，對手演員用力過猛，導致左邊耳朵有點撕裂傷，「到現在我聽聲音有點不平衡，醫生說要不能再聽到太大的聲響，還有坐飛機的時候，真的是耳朵爆痛。所以我到現在，對打巴掌的戲都還滿有陰影。」

▲《好運來》龍天翔、賴慧如體驗銅鑼，療癒身心。（圖／民視提供）

▲賴慧如體驗銅鑼，療癒身心。（圖／民視提供）

但賴慧如不怪對方，坦然的說：「她也不是故意的，而且事後她就買了很多補品，還滿關心我的。」不過該演員已經沒有在民視拍戲，雙方也漸漸已經沒有聯絡。

劇中賴慧如為了擺脫貧窮的童年，找到陳天虎這座靠山，兩人對手戲已拍了一陣子。龍天翔笑說：「沒想到前幾天我看劇本，看到賴慧如跟王燦有摸手的戲，竟然會有吃醋的感覺。王燦在劇中是我的兒子耶，怎麼可以背叛我，我私底下就不關心他了！」一番話讓現場哄堂大笑。

▲《好運來》龍天翔、賴慧如體驗銅鑼，療癒身心。（圖／民視提供）

▲《好運來》龍天翔戲中和賴慧如有忘年情，沒想到對方卻與自己的兒子曖昧。（圖／民視提供）

被問到過年特別節目，賴慧如表示這一次全力在八點檔《好運來》的拍攝，就只有主持以及開場的舞蹈。而首次師傅胡瓜不在身旁，賴慧如說：「剛開始的確會有點沒安全感，但今年主持陣容有美鳳姐帶領，一樣送上最精彩的除夕節目給觀眾。」

 

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好運來, 龍天翔, 賴慧如

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