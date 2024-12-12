《木曜4》陳百祥突PO影片激喊：我要控訴！　認愛一隻阿圓再發聲

記者王靖淳／綜合報導

網路節目《木曜4超玩》前製作人陳百祥最近被周刊拍到與YouTuber一隻阿圓疑似同居，兩人事後透過影片低調認愛，希望外界給予空間，內容曝光後引發外界關注及討論。今（12）日他在IG上傳一支名為「我要來控訴」的短片宣傳按摩椅，沒想到影片曝光後，卻引來大批網友留言表示：「以為是要公開（戀情）。」

▲一隻阿圓、陳百祥低調認愛。（圖／翻攝自Facebook／一隻阿圓）

影片中，陳百祥以反諷語氣，把按摩椅的優點用抱怨的方式來包裝，不少網友看完後都被逗樂，紛紛留言「先不要提業配了，先恭喜再說」、「這個業配時機，完全是廠商賺到啊」，甚至還有網友以為陳百祥要談論與一隻阿圓的戀情，因此留言虧他，「以為要聊他的愛情史」、「女朋友不才是最好的按摩嗎？」、「看到百祥談戀愛，我整個人都不好兩天了」，掀起不小討論。

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▲陳百祥拍片宣傳按摩椅。（圖／翻攝自Instagram／baisiang.c）

事實上，一隻阿圓日前才在個人頻道上傳一支影片，公開自己對於感情與私領域的看法，她強調希望保留個人空間，並希望外界能將注意力放在更具價值的事物上，而非她的私人生活。影片最後，陳百祥也以不露臉的方式出現，並誠懇地向外界表達感謝，呼籲大家給予兩人適度的私人空間，「祝福大家工作順利、身體健康，也懇請大家多給我們一些空間，謝謝大家。」