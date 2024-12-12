ENHYPEN禎元爆「交往Winter」直播回應！　唸出緋聞留言：真是無言

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓女團aespa成員Winter和男團ENHYPEN成員禎元近日遭爆戀愛緋聞，掀起一陣熱議。在雙方經紀公司火速否認後，禎元12日也在直播上正面回應，並無奈直言「真是無言」。

▲ENHYPEN的禎元和aespa的Winter日前爆出戀愛緋聞。（圖／翻攝自Instagram／enhypen、imwinter）

直播途中，禎元突然唸出留言區「你在談戀愛嗎」的留言，並面帶苦笑說：「我沒談戀愛。還有人問我是不是抽菸，我也不抽菸。發這些的人，我不知道你們怎麼打算收場，但我可以很肯定地說，我既沒有談戀愛，也沒有抽菸，真是無言。」坦蕩地回應了近日的傳聞。

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▲禎元在直播中回應緋聞。（圖／翻攝自微博）

此前，有網友於11日爆料稱禎元正在與Winter交往，還上傳了一張疑似兩人去水煙館約會的照片及影片。該網友表示：「接下來年底會有很多同台的行程，真不錯。（Winter）穿了在Challenge時的衣服出門，本來就不該穿那件衣服的。」貼文引發熱烈關注，不過爆料文章很快就遭到刪除。

對此，Winter所屬經紀公司SM娛樂回應強調「毫無根據」，並指出該網友曾試圖以爆料內容與某家媒體進行金錢交易，對方在遭到媒體拒絕後，便惡意散播消息。對此，SM娛樂將採取法律措施；而禎元所屬的BELIFT LAB也表示：「該戀愛傳聞並非事實。BELIFT LAB將對侵犯藝人隱私以及製造和散播惡意謠言的行為，採取強硬應對措施。」