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王瀅抱怨遊巴黎撞奧運！　小S聽完始末秒吐槽：腦容量是多小？

記者劉宛欣／綜合報導

2024年的巴黎奧運會於7月底到8月初盛大舉行，掀起全世界關注，也吸引了不少遊客到當地，法國政府也實施了嚴格的管制維護秩序安全。王瀅日前在《小姐不熙娣》中，提起今年跟家人們的暑假家庭旅遊就是選在巴黎，但是事先沒有想到會撞上奧運，結果行程大受影響，不過，也被小S直接吐槽「腦容量多小？」

▲小S吐槽王瀅腦容量小。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

▲王瀅分享去巴黎旅遊碰上奧運期間的事。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

王瀅分享今年暑假帶著孩子去巴黎旅遊，但正好是奧運期間，她表示「我們也沒有想那麼多，其實我們旅遊是今年就會訂明年的行程，一定要先早訂，巴黎我們也是大概八個月前就訂了」，小S提問「所以妳們不是要去看奧運，只是想要去那邊玩？」她回答「沒錯，完全沒有想看去奧運，結果去的時間不對，大景點譬如說艾菲爾鐵塔、羅浮宮什麼通通都管制。」

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一旁廖慧珍馬上找出盲點表示「但是我想問妳一個問題，奧運是四年一次，所以四年前就知道了，妳訂機票是八個月前」，王瀅急忙解釋「就是想說要配合大家放假的時間」，小S也繼續追問「可是應該知道奧運會有很多狀況發生吧？」，王瀅表示自己沒有想太多，不知道會那麼誇張，小S馬上吐槽「妳腦容量到底有多小啊？照理說奧運這麼大的事情一定會避開啊，不然就是直接去看奧運」。

▲小S吐槽王瀅腦容量小。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

▲小S吐槽王瀅腦容量小。（圖／翻攝YouTube／小姐不熙娣）

王瀅後來透露在巴黎時，因為管制關係，在路上遇到持槍的武裝警察，她跟老公因此在對街看著彼此等了1小時，小S爆笑問兩人有沒有被槍射，王瀅傻傻反問「為什麼要射我？」小S對此回答：「因為妳很值得被射啊。」掀起哄堂大笑。

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