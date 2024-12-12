嚴基俊倒數10天「成為人夫」！　婚禮形式曝光

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員嚴基俊即將在12月22日與圈外人女友舉行婚禮，成為「嚴有閔法」成員中最後一位步入婚姻殿堂的藝人。

▲嚴基俊將在22日舉行婚禮。（圖／翻攝自Instagram／werther777）



據韓媒報導，嚴基俊將於12月22日舉行婚禮，場地在首爾某處的飯店，以非公開形式舉行，只會邀請雙方家人、親友及親密好友出席。其實，他在今年5月就已經公開婚訊，當時經紀公司表示，他將於12月結婚，並強調並非奉子成婚。同時，嚴基俊也透過個人社交媒體親筆信與粉絲分享心情，坦言對於找到攜手一生的伴侶感到欣喜，並向粉絲表達感謝：「我遇到了內心溫暖且非常體貼的伴侶，將通過婚姻開啟全新人生。感謝大家一直以來的支持，我會更加努力，回報這份愛。」

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今年48歲的嚴基俊於1995年通過話劇《理查三世》出道，隨後在音樂劇、話劇、電視劇及電影等多個領域展現實力，以憑藉《被告人》、《胸腔外科—盜取心臟的醫生們》、《Penthouse上流戰爭》、《小女子》、《7人的逃脫》等作品深受觀眾喜愛，目前正在參演音樂劇《光化門戀歌》，持續以多元身分活躍於舞台與螢幕。

嚴基俊與劉俊相、閔英基、金法來因合作音樂劇《三劍客》結為好友，四人並被粉絲合稱為「嚴有閔法」，隨著此次嚴基俊宣布結婚，他也成為團體中最後一位踏入婚姻殿堂的成員。