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莎莎遭撂倒被辱　姚元浩罕見動怒海鳥曝光

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》全新第四季完美收官，收視再創佳績，在25-49有效收視以1.23拿下冠軍，自30-49歲都會女性更寫下2.03佳績。而由三金金曲歌王乱彈阿翔為節目創作的應援曲〈嗨！Happy day〉完整MV上架當晚就有破萬點閱，官方小編開心表示破十萬就要送大禮！還加碼宣布第五季預計在明（2025）年三月份和大家見面。

▲姚元浩慘被夥伴們脫泳褲。（圖／好看娛樂）

▲姚元浩慘被夥伴們脫泳褲。（圖／好看娛樂）

結束在馬來西亞熱浪島最終的120人午餐任務，姚元浩、郭泓志、乱彈阿翔、莎莎、粿粿、路嘉怡終於能夠徹底放鬆享受當地的蔚藍海水與絕美白色沙灘。熱愛衝浪與海洋的姚元浩，一下海就開心不已，立即玩性大起把郭泓志跟莎莎撂倒在海中，莎莎忍不住怒吼：「真的是有病耶！你這個人！」但泡到海中後卻又說：「好舒服唷！」看著姚元浩在海中依然自得的快樂模樣，莎莎笑說：「好像一隻黃金獵犬。」粿粿則說更像是一隻快樂的米格魯在水中玩。

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▲姚元浩慘被夥伴們脫泳褲。（圖／好看娛樂）

▲姚元浩被脫褲卻樂在其中。（圖／好看娛樂）

頑皮的姚元浩還將合夥人撂倒在海中，最後終於遭到終極懲罰，製作人開價5萬讓夥伴們將他扒光，郭泓志首先行動，在夥伴們的齊心協力之下，姚元浩半推半就被脫下泳褲，郭泓志說：「他其實沒有很堅持呀，你站起來我們拍一張屁股的就好。」全身光溜溜的姚元浩則是一臉哀怨地繼續往外海走去，郭泓志搞笑說：「他去找海哲皮（遮）。」路嘉怡說：「那有柔焦的感覺。」

▲姚元浩慘被夥伴們脫泳褲。（圖／好看娛樂）

▲粿粿(左起)、莎莎、路嘉怡、郭泓志、乱談阿翔與姚元浩相約第五季。（圖／好看娛樂）

最後因為要收工，姚元浩不停哀嚎：「褲子拿來啦！」夥伴們則是搞笑拿了貝殼、樹葉等物品要姚元浩選一個，他再度無奈哀嚎：「遮不住啦！」最後終於拿回泳褲，姚元浩上岸時還不停碎念說：「我弄你！」讓大夥笑翻。《嗨！營業中》第五季將在明年3月首播，粉絲們可密切關注粉專，有機會獲得下一季用餐的機會及最新消息。

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姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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