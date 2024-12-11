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徐藝洋直播帶貨水晶被嫌貴！無奈吐「背後實情」黃子韜護妻：眼紅？

記者劉宛欣／綜合報導

大陸男星黃子韜和旗下女星徐藝洋秘戀三年多，在7月公開戀情，前陣子在微博宣佈已經領證結婚，同步曬出兩人結婚照。近日徐藝洋在直播中賣水晶手鍊，卻被部分網友砲轟賣幾千塊（1000元人民幣約等於4471元台幣）太貴，她對此相當無奈地再度透過直播回應，坦言自己單純是為了分享，沒想靠這個賺錢。

▲徐藝洋回應網友質疑。（圖／翻攝自徐藝洋微博）

▲徐藝洋直播賣水晶被嫌貴。（圖／翻攝自徐藝洋微博）

徐藝洋研究水晶多時，有粉絲敲碗想購買與她同款的水晶手鍊，她為此特地與商家聯絡，在直播中販售，不過由於價格較為昂貴，她對此無奈回應表示「看大家說我就是為了帶貨怎麼樣，直播帶貨這東西我有一說一，真的挺難的，我做不來，我還沒有直播帶貨的本事，我單純就是為了分享」，心平氣和地回應疑問。

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▲徐藝洋回應網友質疑。（圖／翻攝自徐藝洋微博）

▲徐藝洋回應網友質疑。（圖／翻攝自徐藝洋微博）

徐藝洋進一步指出「你們覺得貴的話就是去找便宜的商家，我沒有說一定要買，我如果真的想靠這個賺錢，我就直接把所有商家貨買過來，一次性給你們上完就好」，此外她還提到自己推薦的店家招的都是聾啞人師傅，打磨的手鍊會更加精細，老闆是很善良的人，所以她購買也是為了支持老闆，一旁老公黃子韜一度看不下去，直接嗆「眼紅的你就繼續眼紅，無所謂」。

網友對此紛紛評論「人家根本不缺這點錢」、「明碼標價，貴你可以不買」、「不是，這賣不貴啊，碧璽貴，你去誰家，品質高的也都上千」、「水晶本來就不便宜，而且工廠聘用了聾啞員工，有一定公益性，為啥看不到這些」。

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