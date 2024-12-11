直擊／網狂敲碗合體周杰倫　蔡依林不忍了…霸氣揭雙J可能性！

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）今（11日）出席時尚活動，日前天王周杰倫（周董）在大巨蛋連唱4場，許多網友都敲碗期盼Jolin和周董「雙J」能夠再次世紀合體，但最後還是一場空，Jolin今天被問到是否還有機會合體周董，直率表示：「完全沒有計劃。」

▲蔡依林屢被網友敲碗想看她和周杰倫再次合體。（圖／記者黃克翔攝）

Jolin姊姊先前有到大巨蛋看周董演唱會，但她說沒有跟姊姊聊到看演唱會的心情，「但她應該很開心吧！」但聊到她本人在大巨蛋開唱計劃一事，她打趣說：「我先去那邊吃飯就好了。」隨後又表示想要再累積多一點回饋再說。是否有機會月底站台天后張惠妹（阿妹）的大巨蛋演唱會？Jolin卻突然有些欲言又止：「沒有啦！」看來仍可期待她和阿妹的合體。

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而Jolin今天也官宣，睽違6年的新專輯預計在明年春天「早春」產出，「終於有臉見人了。」演唱會消息也會和新專輯同時曝光，透露目前只剩下一首歌就完工，這次新專輯預計會有11首歌。

▲ 蔡依林俏皮比愛心手勢。（圖／記者黃克翔攝）

她坦言製作專輯過程壓力非常大，還因此長了很多痘痘，「我逼自己一定要有個進度，所以前陣子壓力蠻大，現在終於有個清楚的方向，肩膀有比較鬆一點。」更打趣說專輯突破卡關是「過了產道。」也向粉絲喊話：「請大家把錢存好。」

▲ 蔡依林預告明年春天發新專輯，演唱會消息也會公佈。（圖／記者黃克翔攝）