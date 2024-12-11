施名帥金馬獎座放老家「給失智外婆驚喜」　她一看感動眼眶泛淚！

記者黃庠棻／台北報導

公視新創電影《愛作歹》將於（29）日晚間10點在公視頻道首播，今（11）日在華山光點電影院舉辦特映會。本片為曾以《降河洄游》入圍金鐘獎最佳電視電影的導演朱平執導的首部長片，匯集兩位「雙金男配」黃冠智和施名帥，攜手實力派演員范瑞君、鄭志偉和胡瑋杰，共同詮釋一段埋藏在江湖道義之間、難以明喻的同志情感故事。

▲鄭志偉、施名帥、黃冠智、范瑞君出席《愛作歹》特映記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

黃冠智和施名帥主演《愛作歹》，今（11）日與導演朱平、演員范瑞君、鄭志偉一同接受訪問，在劇中兩人有男男吻戲，雙方都坦言在拍攝前有跟老婆報備，施名帥開玩笑說「不是很願意拍吻戲，我們都已經是有婦之夫，要有男德。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲施名帥、黃冠智、在《愛作歹》有男男吻戲 。（圖／記者屠惠剛攝）

而黃冠智談到與施名帥的吻戲，興奮表示對方「親起來很Juicy、很水潤」，並露出開心的表情，當他跟老婆報備時，妻子還一直笑不停。導演透露，黃冠智和施名帥都是專業演員，沒有太多NG，主要是為了喬角度，大概親了至少五個take。

▲施名帥、黃冠智、在《愛作歹》有男男吻戲 。（圖／記者屠惠剛攝）

而施名帥剛拿下本屆金馬獎最佳男配角，被問到目前獎座放在哪裡時，坦言拿回去老家給失智的外婆當作驚喜，讓對方開心一下，他透露外婆目前已經失智，大多時候只能眨眨眼睛、聽到聲音，不太能夠開口，就算開口也只能講幾個簡單的字眼，失智的外婆有時認得他，有時認不得，但當他拿著金馬獎座回家時，外婆感動到眼眶泛淚。

▲施名帥把金馬獎座拿回給外婆看。（圖／記者林敬旻攝）

《愛作歹》故事講述一對剛出獄的江湖兄弟匏仔（黃冠智飾）和咪幾（施名帥飾）在牢獄中發展出感情，出獄後重逢卻形同陌路，面對刀光血影的江湖世界，他們毫不猶豫，但內心深處蘊藏的那份難以啟齒的情感卻如暗流般湧動，以幫派硬漢為敘事背景的同志題材別具特色，獲選於2024年台北電影節「廣角台灣」單元首映。

