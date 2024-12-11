台女星搭機「坐商務艙違反規定」！起身狂道歉 空姐爆：她是第一個

記者潘慧中／綜合報導

空姐瑞秋最近上《甄心分享小琳鐺》透露，曾有一位去日本發展的知名女藝人，皮膚好到宛如雞蛋般光滑，長得十分精緻，卻因為沒有遵守搭機規定，在眾多商務艙乘客面前出了糗。

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▲瑞秋曝光該女星的身分線索。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）



該女星在某次搭乘商務艙出國的航班上，一直表現得非常安靜且有禮貌。然而，當時仍會宣導手機要記得關機的情況下，她卻在飛機降落時，因鈴聲響起而成為全場焦點。瑞秋透露，「手機第一個響的就是她，飛機快要touch down而已喔，就鈴～～～好大聲，因為全商務艙都非常安靜，超尷尬的。」

▲瑞秋透露該女星是現場第一個響起手機鈴聲的人。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）



面對突如其來還響很久的鈴聲，該女藝人顯得極為慌亂，手忙腳亂地在座位周圍尋找手機。但可能是因為剛用完手機就藏在座位縫隙中，才會一時之間找不到。

▲全商務艙的人都聽到了。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）



隨後，這位女明星立即起身狂向所有乘客說對不起，「因為那天商務艙客滿，然後她又是去日本發展，她可能擔心說因為我們都是日本客人為主，那商務艙的話就是非富即貴，然後日本客人超多，所以她可能會擔心說影響到日本客人的觀點。」瑞秋補充說道。

▲該女星立刻起身道歉。（圖／翻攝自YouTube／甄心分享小琳鐺）