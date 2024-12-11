民歌50宣佈推出LINE貼圖！　「50首民歌歌詞」全收錄...還要做公益

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會將於2025年2月14、15、16日連續三天，在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，邀請超過50組歌手參與。此外，該協會也宣布與財團法人中華民國唐氏症基金會合作，推出「唐寶寶的民歌五十」活動，選出50句民歌歌詞，並由唐寶寶畫成50幅LINE貼圖，所有貼圖收入將全數捐給唐氏症基金會。

▲丁曉雯力推「唐寶寶的民歌五十歌詞LINE貼圖」做公益。（圖／中華音樂人交流協會提供）

「唐寶寶的民歌五十」貼圖50句民歌歌詞選自滾石唱片授權歌曲，包括〈浮雲游子〉、〈散場電影〉、〈忘了我是誰〉、〈守住這一片陽光〉、〈微風往事〉、〈如果〉、〈橄欖樹〉、〈曠野寄情〉、〈讓我們看雲去〉、〈捉泥鰍〉、〈給你呆呆〉、〈風中的早晨〉、〈歸去來兮〉、〈走向我向你〉、〈奔放奔放〉、〈當你生日〉、〈歡顏〉、〈夕陽下〉、〈走在雨中〉、〈山裡來的女孩〉、〈再別康橋〉、〈不要說再見〉、〈就要揮別〉、〈唐山子民〉、〈易水寒〉、〈那一盆火〉、〈空山靈雨〉、〈小草〉、〈春雷輕響的早晨〉、〈下雨天的周末〉、〈情深無邊〉、〈生命的陽光〉、〈拜訪春天〉、〈無言歌〉、〈木棉道〉、〈廟會〉、〈深秋濃濃的楓紅裡〉、〈請不要把眼光離開〉、〈誕生〉、〈雨中的故事〉、〈瓶中信〉等。

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中華音樂人交流協會理事長丁曉雯與唐氏症基金會董事長林正俠特別感謝滾石唱片對於使用歌曲第一年無償授權版權使用，讓這項公益合作得以圓滿完成。丁曉雯看過唐寶寶的作品後感動表示：「真的是不可思議的好看！貼圖不只是收藏回憶也是愛心展現。」希望藉由協會拋磚引玉，號召更多民眾一同參與公益。