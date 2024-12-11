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金宇碩剛認愛1個月「貼臉金世正、李玹珠親暱照」被爆出

記者張筱涵／綜合報導

南韓人氣偶像兼演員金宇碩（正名：金佑錫）在10月底公開認愛合作網劇《0課時是Inssa Time》的小5歲女演員姜娜妍，隨後於11月5日正式入伍。沒想到事隔一個月，網路上卻突然流出他與2位女星的親密合照，瞬間掀起熱烈討論。

外送稿用　▲▼金世正　金宇碩　李玹珠。（圖／翻攝自Instagram／clean_0828、woo.ddadda、joo_lee）

▲金宇碩和金世正、李玹珠的親暱合照被爆出。（圖／翻攝自Instagram／clean_0828、woo.ddadda、joo_lee）

金宇碩在10月底大方承認與姜娜妍在拍攝《0課時是Inssa Time》後，發展成戀人關係，兩人感情低調甜蜜。然而，近日X（舊稱推特）上流出多張他與前April成員李玹珠及女星金世正的貼臉合照，引發外界對其過往互動的高度關注。

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其中一組照片為金宇碩與李玹珠的親密合影，兩人嘴裡咬著牙刷，對著鏡頭露出俏皮笑容，並使用濾鏡拍攝，畫面活潑可愛。另外一張照片中，他們坐在床上，套用動物耳朵濾鏡，互動自然親密。

另一組照片則是金宇碩與金世正的合照，畫面中可見金宇碩將手緊勾對方肩膀，金世正則環抱他的腰，展現了相當親密的互動。有網友根據金宇碩的金髮造型推測，這組照片可能拍攝於2016年。

目前，金宇碩、李玹珠及金世正三方均未對此事作出回應，相關照片也已從網路上刪除。儘管如此，這些照片的曝光仍引發粉絲間的廣泛討論。

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