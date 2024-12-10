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范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！「哽咽吐真實心聲」微博網友不買單

記者劉宛欣／綜合報導

歌手范瑋琪近年風波不斷，今年睽違5年在中國大陸復出，接下來也即將展開巡迴演唱會「我們之間的事」，睽違許久與各城市歌迷見面。10日她飛往北京舉辦記者會，在記者會上提及近5年發生大小事的心聲，直言「我失去多，也獲得很多」。

▲范瑋琪在記者會上提起5年的經歷，有些哽咽。（圖／翻攝自微博）

▲范瑋琪睽違5年在中國大陸復出。（圖／翻攝自范瑋琪微博）

范瑋琪10日在北京記者會上提起這5年來經歷的事情，她細數表示：「這5年我經歷了很多，我去唸了書，然後我的爸爸媽媽都離開了，奶奶也離開，還有我的叔叔。」她認為5年的時間說長不長，說短也不短，卻發生了非常多事情，她感性地說「我失去了很多，但我也獲得了很多，然後我有更多的時間，跟我的孩子相處在一起，我也有很多時間儲備自己裝滿能量。」

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▲范瑋琪在記者會上提起5年的經歷，有些哽咽。（圖／翻攝自微博）

▲范瑋琪在記者會上提起5年的經歷，有些哽咽。（圖／翻攝自微博）

接著提起了這次在中國大陸的巡迴演唱會，范瑋琪喊話歌迷「我希望接下來這個巡迴可以把這些能量、這些愛跟你們一起分享，一起流通」，事後她也在微博發文致謝「謝謝今天來的所有人，真的很感謝大家，音樂聲響起的那一刻，都是屬於我們之間的事，謝謝歌迷為我帶來最初的夢想，接下來，2025年換我唱給你們聽」。

不過，范瑋琪的相關熱搜出現後，熱門貼文的幾篇裡，風向似乎都不太友善，網友紛紛提起她老公黑人陳建州這幾年的負面風波「台灣名聲都臭了，支持老公xq，被迫取消演唱會又來這邊割韭菜」、「這買的熱搜？」、「天啊，為什麼她還能在內娛出現」、「隱隱約約有知道大陸人傻錢多」、「別來大陸賣慘圈錢了好嗎」。

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