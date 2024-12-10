首公開缺席閨蜜陳喬恩婚禮原因！　謝娜「護照出問題」被陸網酸爆

記者劉宛欣／綜合報導

藝人陳喬恩與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）2年前登記結婚，9月在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮。許多大咖好友都到場獻上祝福，中國大陸主持人謝娜因故沒能出席，選擇隔空送上祝福，還大手筆地包了666666元人民幣（約30.2萬台幣）紅包，讓陳喬恩相當感動。時隔近3個月，謝娜終於在節目上詳細講述了缺席原因。

▲謝娜提及沒去陳喬恩婚禮的原因。（圖／翻攝自微博）

謝娜近日在新節目《太陽市集》上，被楊迪問起「妳當初沒去成陳喬恩婚禮，怎了？」她對此無奈解釋「都已經準備好了，我的護照還有三個月到期，但去馬來西亞它得是六個月，至少是六個月，那個時間上海又颱風，反正就所有事情都錯過了。」似乎在快出發前才發現自己護照不能用，感到有些懊惱。

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▲謝娜出發前才發現自己護照不能用。（圖／翻攝自微博）

謝娜接著也笑著指出「但是也不妨礙我在婚禮當天熱搜第一，因為她把我的紅包（金額）爆料出去了，有人說我好羨慕有謝娜這樣的朋友、有人說謝娜好摳，就有兩極分化」，並且幽默地說「我是最多的」，首次公開提起了缺席好友陳喬恩婚禮的原因。

▲謝娜笑提自己紅包登上熱搜一。（圖／翻攝自微博）



謝娜解釋缺席的影片很快衝上熱搜，部分網友不以為意指出「換發護照只需要一週」、「這藉口有點點…恩…耐人尋味了」、「還不如不解釋」，但也有許多人認為「一些人怎麼那麼惡毒啊！別人那麼多年友誼了，要你在那挑撥」、「現在人不到可以 但禮必須要到」、「人家都沒介意你們倒先罵上了」。

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