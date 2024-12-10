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「韓國碧昂絲」孝琳熱情告白粉絲　本週六新北耶誕城登場！

記者葉文正／台北報導

2024新北歡樂耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」將於12月14日及12月15日登場，華麗卡司亮相後在網路引起熱烈討論， 2天壓軸「韓國碧昂絲」孝琳及人氣天團告五人熱度更是居高不下，新北旅客Facebook粉絲團日前公布卡司剪影照，就有粉絲興奮直呼「是孝琳和告五人！」，非常期待能一睹偶像風采。

▲孝琳將首度到新北耶誕城陪伴市民朋友慶祝耶誕節。（圖／新北市政府提供）

▲孝琳將首度到新北耶誕城陪伴市民朋友慶祝耶誕節。（圖／新北市政府提供）

告五人唱紅戲劇主題曲、人氣爆棚，對於歌單告五人大方回應：「期待在現場演唱新作品！」透露將獻唱新歌，而韓星孝琳首度來新北耶誕城陪伴民眾歡慶耶誕節，她喊話粉絲：「將為大家展現全新的舞台魅力，一起留下專屬於我們的幸福回憶吧！」

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▲孝琳將首度到新北耶誕城陪伴市民朋友慶祝耶誕節。（圖／新北市政府提供）

▲孝琳週六登陸台灣。（圖／新北市政府提供）

新北耶誕城「魔幻巨星耶誕演唱會」12月14日夢想之夜，首日將由金曲歌后艾怡良、陳華、熊仔、白安、GX鼓鼓呂思緯、蕭秉治及八三夭等實力派歌手輪番上陣演出，最後由「韓國碧昂絲」孝琳壓軸表演，今年是她首度到新北耶誕城陪市民朋友慶祝耶誕，孝琳表示：「每次來台灣都能與粉絲留下美好回憶，能陪大家度過耶誕節，內心很激動也很開心！」

而孝琳舞台服裝都相當熱辣惹火、好身材令人稱羨，提及當天將以哪種風格呈現？她語帶保留：「有耶誕氛圍感好像不錯，不過先公開就沒意思了，留個驚喜吧！」，對於這次演出她有十足信心能讓氣氛瞬間沸騰、嗨到最高點，直呼：「正在準備大家熟悉的音樂，這次將展現全新的舞台魅力，請大家多多期待、愛你們！」

「魔幻巨星耶誕演唱會」第二天12月15日圓夢之夜，由最殺唱跳男團Energy打頭陣， BOOM！怪物星人、冰球樂團、理想混蛋、AcQUA 源少年R.Y.G.、宇宙人、OZONE接力表演，最後人氣天團告五人壓軸演出，眾多強勢樂團上陣讓粉絲大讚：「這是聽團仔的圓夢日！」

告五人新歌〈從未見過的海〉話題不斷，他們答應會在現場唱給大家聽，要讓新北耶誕城變成大型KTV，團員們提到為呼應今年魔幻主題，他們最希望擁有操控天氣的超能力，並自嘲自己是雨神代表：「只要我們三人一起出門就容易下雨，所以有超能力的話，一定會讓演唱會當天是大晴天！」

最後他們呼籲粉絲相約新北耶誕城：「會給大家溫馨的夜晚，希望喜歡我們準備的耶誕歌單，不見不散囉！」，更多活動資訊請上新北市觀光旅遊網、新北歡樂耶誕城官網或加入新北旅客Facebook粉絲團查詢。

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