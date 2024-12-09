山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫睽違7年在台舉辦演唱會，自5日起在台北大巨蛋連唱4天，場場吸引3.8萬歌迷湧入，演唱會昨（8）日來到最後一天，日本男神山下智久低調現身觀眾席，畫面曝光後令大批歌迷相當驚喜。為此，山下智久今（9）日透過IG秀出與周杰倫站在大巨蛋舞台上的合照，同時也開心寫下自己聽完演唱會的感想，「It was amazing show.（很棒的表演）。」

▲山下智久PO出與周杰倫的合照。（圖／翻攝自Instagram／tomo.y9）

照片中，山下智久身穿全黑高領毛衣搭配長版黑色大衣，整體造型簡約而時尚，他的表情專注，眼神溫和且自信。一旁的周杰倫則身著黑色皮衣內搭深色T恤，下身搭配牛仔褲，他手持吉他，對鏡頭露出淺淺的微笑。兩人站在大巨蛋的舞台上開心合照，照片背景還能看到空曠的觀眾席，場地燈光營造出強大的氛圍。

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▲山下智久昨（8）日來台朝聖周杰倫演唱會。（圖／翻攝自Instagram／tomo.y9）



山下智久在文中感謝周杰倫，對他昨（8）日「嘉年華世界巡迴演唱會」的精彩表演表達高度讚賞。山下智久以簡短卻充滿真誠的文字留言：「Thank you so much!!!It was amazing show.（非常感謝!!!很棒的表演）。」表示這場演唱會在他心中留下深刻的印象，同時也展現自己對周杰倫的欣賞與支持。貼文及照片曝光後，立即吸引大批粉絲朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「酷」、「好帥」、「歡迎來到台灣」。