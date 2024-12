山下智久IG曬「周杰倫世紀合照」！　嗨喊：amazing show

記者王靖淳/綜合報導

天王周杰倫睽違7年在台舉辦演唱會,自5日起在台北大巨蛋連唱4天,場場吸引3.8萬歌迷湧入,演唱會昨(8)日來到最後一天,日本男神山下智久低調現身觀眾席,畫面曝光後令大批歌迷相當驚喜。為此,山下智久今(9)日透過IG秀出與周杰倫站在大巨蛋舞台上的合照,同時也開心寫下自己聽完演唱會的感想,「It was amazing show.(很棒的表演)。」

▲山下智久PO出與周杰倫的合照。(圖/翻攝自Instagram/tomo.y9)

照片中,山下智久身穿全黑高領毛衣搭配長版黑色大衣,整體造型簡約而時尚,他的表情專注,眼神溫和且自信。一旁的周杰倫則身著黑色皮衣內搭深色T恤,下身搭配牛仔褲,他手持吉他,對鏡頭露出淺淺的微笑。兩人站在大巨蛋的舞台上開心合照,照片背景還能看到空曠的觀眾席,場地燈光營造出強大的氛圍。

▲山下智久昨(8)日來台朝聖周杰倫演唱會。(圖/翻攝自Instagram/tomo.y9)



山下智久在文中感謝周杰倫,對他昨(8)日「嘉年華世界巡迴演唱會」的精彩表演表達高度讚賞。山下智久以簡短卻充滿真誠的文字留言:「Thank you so much!!!It was amazing show.(非常感謝!!!很棒的表演)。」表示這場演唱會在他心中留下深刻的印象,同時也展現自己對周杰倫的欣賞與支持。貼文及照片曝光後,立即吸引大批粉絲朝聖按讚,同時也紛紛留言表示,「酷」、「好帥」、「歡迎來到台灣」。