2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了

記者黃皓瑋／綜合報導
2024年即將邁入尾聲，全台各地紛紛公佈跨年活動的嘉賓陣容，今年除了一眾台灣明星外，Apink、Super Junior、輝人、SANDARA PARK（Dara）等多組韓星，也都將親臨台灣開唱。以下《ETtoday星光雲》整理了全台18場跨年活動的卡司及相關資訊，帶你一次掌握！
▲2025全台跨年活動一次看。（圖／記者田暐瑋製表，點圖可放大）
▲今年有多組韓星來台參與跨年演出。（圖／左上：翻攝自X／Apink、左下：高雄市政府提供、右下：台中市政府提供、右上：寬寬提供）
【北部】
台北
臺北最HIGH新年城2025跨年晚會
地點：台北市政府東南廣場
時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 01:00
主持人：Lulu 黃路梓茵、威廉、風田、謝雨芝
表演嘉賓：
Apink（南韓女團）、ENERGY、宇宙人、八三夭、怕胖團、TRASH、Dragon Beauties 小龍女（啦啦隊）、孫振（巴黎奧運霹靂舞國手）與City4舞團、HRC Beast Shadow（舞團）、RayRay（DJ）、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、黃宣、梁詠琪
直播平台：
電視／TVBS 56頻道、公視、小公視
網路／台北旅遊網FB、臺北市政府YouTube、LINE TODAY、公視+、TVBS新聞網、TVBS NEWS YouTube
▲▼Apink、Energy將登上台北跨年晚會舞台。（圖／上：翻攝自X／Apink、下：翻攝自Facebook／Energy.official）
台北101高空跨年煙火派對（需購票）
地點：台北101景觀台
時間：2024年12月31日 22:00 至 2025年1月1日 01:00
售票平台：KKday（售完為止）
表演嘉賓：
?te壞特、李浩瑋、王艷薇、許凱皓、ChrisFlow（唐仲彣）、周子益、LILIUM、(Ar)Tone、YQB、Giorgio Leone
圓山跨年夜（需購票）
地點：圓山大飯店12樓大會廳
時間：2024年12月31日 20:00 至 2025年1月1日 00:30
售票平台：KKday（售完為止）
主持人：林亞黎
表演嘉賓：樂天女孩-慧慧&巫苡萱&阿布舞、天爵樂團、MC耀宗、MC盧森、DJ Mister493
新北
閃耀新北1314跨河煙火
地點：淡水漁人碼頭、八里左岸
時間：2024年12月31日 15:00 至 21:00
主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、林媗均
表演嘉賓：
Super Junior-L.S.S.（南韓男團）、U:NUS、宇宙人、板凳樂團、OPEN!家族家族、卓文萱、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、陳勢安、許富凱、葛西瓦
▲▼「閃耀新北1314跨河煙火」壓軸嘉賓是SUPER JUNIOR-L.S.S.（神童、始源、利特）。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）
新竹
大新竹跨年晚會「共創新城、閃耀竹夢」
時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 00:30
地點：竹北市縣政六路
主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ 圓圓
表演嘉賓：
慕獅女孩（啦啦隊）……（完整卡司待公佈）
宜蘭
2025 璀璨蘭城 幸福宜市
時間：2024年12月31日 17:30 至 2025年1月1日 00:30
地點：宜蘭運動公園
主持人：待公佈
表演嘉賓：動力火車、babyMINT、八青哥、李吳兄弟、莊錠欣 Elkie、班恩、張若凡、林桉 Anzio……（完整卡司待公佈）
【中部】
台中
2025台中跨年晚會
時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 01:00
地點：水湳中央公園
主持人：待公佈
表演嘉賓：
輝人（南韓女星、女團MAMAMOO成員）、告五人、W0LF(S)五堅情、玖壹壹、Ozone、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治
直播平台：
三立都會台、台視、台灣大哥大MyVideo
▲▼輝人（上）、告五人將參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）
2025傳說對決 麗寶跨年演唱會
時間：2024年12月31日 22:00 至 2025年1月1日 00:30
地點：麗寶樂園渡假區第二停車場
主持人：待公佈
表演嘉賓：
魏如萱、南西肯恩、JOYCE就以斯、吳獻Osean、美秀集團、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治……（完整卡司待公佈）
雲林
2025西螺跨年晚會
時間：2024年12月31日 16:15 至 2025年1月1日 00:30
地點：西螺大橋西側草坪
主持人：林佩遙、李祐誠
表演嘉賓：
王識賢、謝金晶、杜忻恬、77Ke 柯棨棋、蘇宥蓉、英成晞、JUD 陳泳希、戴梅君、YOYO家族-鳳梨哥哥&橘子姐姐
▲西螺跨年晚會卡司。（圖／翻攝自Facebook／西螺鎮公所）
劍湖山世界 2025超越快樂-摩天輪跨年煙火秀（需購票）
時間：2024年12月31日 18:30起
地點：劍湖山世界主題樂園
主持人：沐妍、顥文
表演嘉賓：
家家、KIRE、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、ZX 芷軒、球球 陳涵瑜、王相文、Ukaz Bai、Zi、T.Rock高定言、KNI9HT BEAT、SOUL BEATS 星動力娛樂、曼斯特專業舞蹈團
嘉義
2025 全嘉藝起來跨年晚會
時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 01:00
地點：嘉義市立體育場
主持人：陳漢典、木木 林葦妮
表演嘉賓：
滅火器、脆樂團、FEniX、BOOM！怪物星人、OPENsi、沈文程、邱軍、廖士賢、妖嬌、孫肇谷、翁鈺鈞、潘宇謙
直播平台：
電視／民視台灣台（21:00起）
網路／四季線上官網&APP、「嘉義+1 We Chiayi」FB粉專&Youtube
▲嘉義跨年卡司。（圖／翻攝自Facebook／嘉義+1 We Chiayi）
【南部】
台南
2025 台南好Young跨年晚會
時間：2024年12月31日 18:30 至 2025年1月1日 00:30（暫定）
地點：永華市政中心西側廣場
主持人：待公佈
表演嘉賓：
李俊昊（韓國男星）、@onefive（日本女團）、玖壹壹、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE 幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年……（完整卡司待公佈）
高雄
2025高雄跨年晚會
時間：2024年12月31日 18:55起
地點：高雄夢時代廣場
主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠
表演嘉賓：
SANDARA PARK（Dara，南韓女星）、徐佳瑩 、 盧廣仲、 滅火器、告五人、 麋先生、阿跨面、U:NUS、GENBLUE 幻藍小熊、BBOY NANA、Yappy、芮鯊RapShark、Wing Stars（啦啦隊）
直播平台：
ETtoday新聞雲、華視、年代、中華電信MOD、LINE TODAY、HamiVideo、華視Youtube
▲SANDARA PARK將登上高雄跨年晚會舞台。（圖／高雄市政府提供）
屏東
2025歌舞昇屏 High歌之夜
時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30
地點：屏東縣立體育館前大草皮
主持人：DJ Dennis、DJ 凱莉
表演嘉賓：
韋禮安、陳華、理想混蛋、小樂 吳思賢、9m88、柯有倫、竇智孔、U:NUS、呂植宇、KAXA、大成
2025嘻哈大里港來跨年唷！
時間：2024年12月31日 20:00 至 2025年1月1日 00:30
地點：里港過江河堤公園
主持人：陳昭瑋、美珊
表演嘉賓：
許富凱、戴愛玲、邱軍、阿跨面、曾瑋中、莊振凱、蘇宥蓉、芮鯊RapShark、馮偉傑、一綾
【東部】
花蓮
2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會
時間：2024年12月31日 20:00起
地點：東大門廣場
主持人：待公佈
表演嘉賓：
Tyson Yoshi（香港男星）、Matzka、怕胖團……（完整卡司待公佈）
▲香港歌手Tyson Yoshi將出席花蓮跨年晚會。（圖／花蓮縣政府提供）
台東
2025台東跨年晚會-東漂去旅行
時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30
地點：台東市海濱公園
主持人：待公佈
表演嘉賓：
熱狗 MC HotDog 、頑童MJ116 、熊仔、魏如昀、洪佩瑜、李權哲、JADE、葉璦菱、王若琳、蘇慧倫、許含光
【離島】
金門
2025 樂福金門閃耀迎新
時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30
地點：金湖鎮新市里籃球場（山外車站對面）
主持人：待公佈
表演嘉賓：荒山亮、林芯儀、吳汶芳、蔡家蓁、王晴、張文綺、郭忠祐、宜芳、杯緹、伍浩哲、林希子、陳宏銘、泡芙姐姐
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