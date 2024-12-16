ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了

記者黃皓瑋／綜合報導

2024年即將邁入尾聲，全台各地紛紛公佈跨年活動的嘉賓陣容，今年除了一眾台灣明星外，Apink、Super Junior、輝人、SANDARA PARK（Dara）等多組韓星，也都將親臨台灣開唱。以下《ETtoday星光雲》整理了全台18場跨年活動的卡司及相關資訊，帶你一次掌握！

▲2025全台跨年活動一次看。（圖／記者田暐瑋製表）

▲2025全台跨年活動一次看。（圖／記者田暐瑋製表，點圖可放大

▲▼2025跨年。（圖／翻攝自X／Apink、高雄市政府提供、寬寬提供、台中市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年有多組韓星來台參與跨年演出。（圖／左上：翻攝自X／Apink、左下：高雄市政府提供、右下：台中市政府提供、右上：寬寬提供）

【北部】

台北

臺北最HIGH新年城2025跨年晚會

地點台北市政府東南廣場

時間2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 01:00

主持人Lulu 黃路梓茵、威廉、風田、謝雨芝

表演嘉賓

Apink（南韓女團）、ENERGY、宇宙人、八三夭、怕胖團、TRASH、Dragon Beauties 小龍女（啦啦隊）、孫振（巴黎奧運霹靂舞國手）與City4舞團、HRC Beast Shadow（舞團）、RayRay（DJ）、戴佩妮、Karencici、J.Sheon、楊乃文、李聖傑、黃宣、梁詠琪

直播平台：

電視／TVBS 56頻道、公視、小公視

網路／台北旅遊網FB、臺北市政府YouTube、LINE TODAY、公視+、TVBS新聞網、TVBS NEWS YouTube

▲▼Apink。（圖／翻攝自X／Apink）

▲▼Apink、Energy將登上台北跨年晚會舞台。（圖／上：翻攝自X／Apink、下：翻攝自Facebook／Energy.official）

▲▼Energy。（圖／翻攝自Facebook／Energy.official）

台北101高空跨年煙火派對（需購票）

地點：台北101景觀台

時間：2024年12月31日 22:00 至 2025年1月1日 01:00

售票平台：KKday（售完為止）

表演嘉賓：

?te壞特、李浩瑋、王艷薇、許凱皓、ChrisFlow（唐仲彣）、周子益、LILIUM、(Ar)Tone、YQB、Giorgio Leone

圓山跨年夜（需購票）

地點：圓山大飯店12樓大會廳

時間：2024年12月31日 20:00 至 2025年1月1日 00:30

售票平台：KKday（售完為止）

主持人：林亞黎

表演嘉賓：樂天女孩-慧慧&巫苡萱&阿布舞、天爵樂團、MC耀宗、MC盧森、DJ Mister493

新北

閃耀新北1314跨河煙火

地點：淡水漁人碼頭、八里左岸

時間：2024年12月31日 15:00 至 21:00

主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵、林媗均

表演嘉賓：

Super Junior-L.S.S.（南韓男團）、U:NUS、宇宙人、板凳樂團、OPEN!家族家族、卓文萱、范逸臣、孫淑媚、梁舒涵、陳勢安、許富凱、葛西瓦

▲▼SUPER JUNIOR-L.S.S.。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）

▲▼「閃耀新北1314跨河煙火」壓軸嘉賓是SUPER JUNIOR-L.S.S.（神童、始源、利特）。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）

▲▼閃耀新北1314跨河煙火。（圖／翻攝自Facebook／新北市文化局）

新竹

大新竹跨年晚會「共創新城、閃耀竹夢」

時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：竹北市縣政六路

主持人：黃豪平、陳大天、夏和熙、鏝鏝、DJ 圓圓

表演嘉賓：

慕獅女孩（啦啦隊）……（完整卡司待公佈）

宜蘭

2025 璀璨蘭城 幸福宜市

時間：2024年12月31日 17:30 至 2025年1月1日 00:30

地點：宜蘭運動公園

主持人：待公佈

表演嘉賓：動力火車、babyMINT、八青哥、李吳兄弟、莊錠欣 Elkie、班恩、張若凡、林桉 Anzio……（完整卡司待公佈）

【中部】

台中

2025台中跨年晚會

時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 01:00

地點：水湳中央公園

主持人：待公佈

表演嘉賓：

輝人（南韓女星、女團MAMAMOO成員）、告五人、W0LF(S)五堅情、玖壹壹、Ozone、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治

直播平台：

三立都會台、台視、台灣大哥大MyVideo

▲▼輝人、告五人將參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）

▲▼輝人（上）、告五人將參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）

▲▼輝人、告五人將參加台中跨年。（圖／台中市政府提供）

2025傳說對決 麗寶跨年演唱會

時間：2024年12月31日 22:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：麗寶樂園渡假區第二停車場

主持人：待公佈

表演嘉賓：

魏如萱、南西肯恩、JOYCE就以斯、吳獻Osean、美秀集團、GX-鼓鼓呂思緯&蕭秉治……（完整卡司待公佈）

雲林

2025西螺跨年晚會

時間：2024年12月31日 16:15 至 2025年1月1日 00:30

地點：西螺大橋西側草坪

主持人：林佩遙、李祐誠

表演嘉賓：

王識賢、謝金晶、杜忻恬、77Ke 柯棨棋、蘇宥蓉、英成晞、JUD 陳泳希、戴梅君、YOYO家族-鳳梨哥哥&橘子姐姐

▲▼西螺跨年晚會卡司。（圖／翻攝自Facebook／西螺鎮公所）

▲西螺跨年晚會卡司。（圖／翻攝自Facebook／西螺鎮公所）

劍湖山世界 2025超越快樂-摩天輪跨年煙火秀（需購票）

時間：2024年12月31日 18:30起

地點：劍湖山世界主題樂園

主持人：沐妍、顥文

表演嘉賓：

家家、KIRE、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、ZX 芷軒、球球 陳涵瑜、王相文、Ukaz Bai、Zi、T.Rock高定言、KNI9HT BEAT、SOUL BEATS 星動力娛樂、曼斯特專業舞蹈團

嘉義

2025 全嘉藝起來跨年晚會

時間：2024年12月31日 18:00 至 2025年1月1日 01:00

地點：嘉義市立體育場

主持人：陳漢典、木木 林葦妮

表演嘉賓：

滅火器、脆樂團、FEniX、BOOM！怪物星人、OPENsi、沈文程、邱軍、廖士賢、妖嬌、孫肇谷、翁鈺鈞、潘宇謙

直播平台：

電視／民視台灣台（21:00起）

網路／四季線上官網&APP、「嘉義+1 We Chiayi」FB粉專&Youtube

▲▼嘉義跨年卡司。（圖／翻攝自Facebook／嘉義+1 We Chiayi）

▲嘉義跨年卡司。（圖／翻攝自Facebook／嘉義+1 We Chiayi）

【南部】

台南

2025 台南好Young跨年晚會

時間：2024年12月31日 18:30 至 2025年1月1日 00:30（暫定）

地點：永華市政中心西側廣場

主持人：待公佈

表演嘉賓：

李俊昊（韓國男星）、@onefive（日本女團）、玖壹壹、孫盛希、曾沛慈、GENBLUE 幻藍小熊、FEniX、AcQUA源少年……（完整卡司待公佈）

高雄

2025高雄跨年晚會

時間：2024年12月31日 18:55起

地點：高雄夢時代廣場

主持人：歐漢聲、蔡昌憲、陳明珠

表演嘉賓：

SANDARA PARK（Dara，南韓女星）、徐佳瑩 、 盧廣仲、 滅火器、告五人、 麋先生、阿跨面、U:NUS、GENBLUE 幻藍小熊、BBOY NANA、Yappy、芮鯊RapShark、Wing Stars（啦啦隊）

直播平台：

ETtoday新聞雲、華視、年代、中華電信MOD、LINE TODAY、HamiVideo、華視Youtube

▲▼高雄跨年加碼！邀來韓流巨星2NE1 Dara開唱。（圖／高雄市政府提供）

▲SANDARA PARK將登上高雄跨年晚會舞台。（圖／高雄市政府提供）

屏東

2025歌舞昇屏 High歌之夜

時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：屏東縣立體育館前大草皮

主持人：DJ Dennis、DJ 凱莉

表演嘉賓：

韋禮安、陳華、理想混蛋、小樂 吳思賢、9m88、柯有倫、竇智孔、U:NUS、呂植宇、KAXA、大成

2025嘻哈大里港來跨年唷！

時間：2024年12月31日 20:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：里港過江河堤公園

主持人：陳昭瑋、美珊

表演嘉賓：

許富凱、戴愛玲、邱軍、阿跨面、曾瑋中、莊振凱、蘇宥蓉、芮鯊RapShark、馮偉傑、一綾

【東部】

花蓮

2024-2025花蓮太平洋觀光節跨新年演唱會

時間：2024年12月31日 20:00起

地點：東大門廣場

主持人：待公佈

表演嘉賓：

Tyson Yoshi（香港男星）、Matzka、怕胖團……（完整卡司待公佈）

▲▼Tyson Yoshi、Matzka、怕胖團出席花蓮跨年。（圖／花蓮縣政府提供）

▲香港歌手Tyson Yoshi將出席花蓮跨年晚會。（圖／花蓮縣政府提供）

台東

2025台東跨年晚會-東漂去旅行

時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：台東市海濱公園

主持人：待公佈

表演嘉賓：

熱狗 MC HotDog 、頑童MJ116 、熊仔、魏如昀、洪佩瑜、李權哲、JADE、葉璦菱、王若琳、蘇慧倫、許含光

【離島】

金門

2025 樂福金門閃耀迎新

時間：2024年12月31日 19:00 至 2025年1月1日 00:30

地點：金湖鎮新市里籃球場（山外車站對面）

主持人：待公佈

表演嘉賓：荒山亮、林芯儀、吳汶芳、蔡家蓁、王晴、張文綺、郭忠祐、宜芳、杯緹、伍浩哲、林希子、陳宏銘、泡芙姐姐

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

林襄捲搶位風波挨酸89妹！　她吐槽粉絲素質：跟偶像看齊好嗎？

林襄捲搶位風波挨酸89妹！　她吐槽粉絲素質：跟偶像看齊好嗎？

YTR卡特出國暈倒掛急診！　「嘔吐狂發抖」虛弱近照流出

YTR卡特出國暈倒掛急診！　「嘔吐狂發抖」虛弱近照流出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣漫畫家織織「突PO超音波照」宣布懷孕！分手賴賴2年：迎接新篇章

林襄經紀人PO長文「忍過業內很多可怕的事」　揭她遭前輩霸凌內幕

林襄遭影射耍大牌「搶高鐵座位」 ！　當事人Vicky發聲：重要是禮貌問題

股王尾牙「不抽獎」大紅包金額曝！蔡尚樺主持完驚呆：董事長超阿莎力

關韶文半年狠甩15公斤！　抽血一驗竟發現罹病

孫安佐入伍倒數兩天！公開剃髮「光頭照曝光」　提出不揍長官條件

唐綺陽運勢／水逆掰了！處女「桃花朵朵開」獅子可能爆紅或爆黑

《夜市王》梅花糕參賽挨批「不是台灣食物」！店家遭批態度差親回應

遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋

反骨酷炫「宣布暫離台灣」！　機場狂鬧烏龍：這樣算巨嬰嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

2025跨年, Apink, Super Junior, 輝人, @onefive, SANDARA PARK

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 慶生餐會變全武行　傑米福克斯認「很幸福沒有壓力」
  2. 黃牛哭了！米津玄師小巨蛋票價公開　「2萬張票實名制」最便宜800
  3. 納豆二度求婚依依「阿Ken見證哭了」！　她爆爸反對交往塞錢求分手
  4. 「韓版綾瀨遙」人氣女星零緋聞！突證實「早就結婚了」保護圈外老公
  5. 謝和弦唱尾牙被傳「高層不讓上台」！親上火線回應了 妻翻白眼：超瞎
  6. 誤吞魚刺「胃被刺穿、扎進肝臟」！　主持人緊急送醫手術「消失5天」
  7. 遭林襄粉絲逼道歉「Vicky火大開罵了」！　IG被洗版：到我這發什麼瘋
  8. 「格鬥界許光漢」要來台灣！1／17見面會　嘴甜錄影片催票：等你們
  9. 2025全台跨年活動一次看！「完整卡司、轉播資訊」　5組大咖韓星都來了
  10. 跟王偉忠是高中同學！　侯友宜現身「上台幫新人證婚」支持好友

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366