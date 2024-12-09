梁云菲認分手2年男友「別再癡迷於小情小愛」　列3特質易遇渣男！

記者張筱涵／綜合報導

藝人梁云菲（Nana）近日傳出與交往2年的圈外男友小銨分手，9日透過Instagram開放粉絲問答，大方認了目前是單身外，更提到2025年的全新抱負。

▲梁云菲面對感情十分灑脫。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



面對感情狀態的提問，梁云菲直言：「Yes！可追！但我跑很快，一百公尺15秒。」她也對分手話題給出鼓勵：「愛不愛不是重點，重點是分手了，所以放下吧，像丟垃圾，或是使用情感轉移大法，或許會好些。」展現自己面對感情變化的理性與灑脫的態度。

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當被問及「有沒有後悔過什麼事情」時，梁云菲回答：「還真的沒有！我認為每一個選擇都是最好的選擇，開放性接受一切事物。」此外，當被問到如何成為「渣男收割機」時，她以列點方式回應：「抖M、習慣心態擠壓傷、漂亮的皮囊。」

▲梁云菲列3點類型容易遇到渣男。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



在展望新一年的提問中，梁云菲送給自己一句話：「別再癡迷於小情小愛了，妳是他X的幹大事的人。」

▲梁云菲坦承單身。（圖／翻攝自Instagram／nanaliangbadgal）



事實上，梁云菲10月底才發文提到，曾在結束一段感情後相當痛苦，就像天塌下來般難以接受，痛哭、嘶吼、食慾不振和失眠，過著行屍走肉的日子，但在認真思考後，以這種自我折磨的方式來宣洩分手痛苦的方式並不好，真正的深情應該是在戀愛期間去珍惜彼此，分手後的情緒耗損，反而只是在折磨自己。對她來說，分手不一定代表著悲傷，它可能是一種重整和成長的過程，幫助人們更深刻地了解自己。