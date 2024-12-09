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泰勒絲全球152場巡演「創史上最賺錢紀錄」！　帶動經濟效益破3250億

記者張筱涵／綜合報導

流行巨星泰勒絲的《時代巡演》（The Eras Tour）成為史上最高票房的演唱會巡演，創下美金22億元（約台幣713億元）的驚人收益，展現其不僅是音樂界的翹楚，也是一位商業巨擘。

▲▼ 美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）。（圖／達志影像／美聯社）

▲泰勒絲。（圖／達志影像／美聯社）

泰勒絲巡演於12月10日在加拿大溫哥華的BC Place體育場圓滿落幕，這場長達152場、涵蓋51座城市的巡演，不僅讓泰勒絲邁入億萬富翁行列，還對全球經濟產生深遠影響。

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根據美國旅行協會的數據，在美國場次中，每位歌迷平均花費約美金1300元（約台幣4萬2000元）於交通、住宿、餐飲及相關商品，總計消費高達美金50億元（約台幣1625億元）。更令人驚訝的是，若計入間接消費及非票持有者的周邊支出，整體經濟效益可能突破美金100億元（約台幣3250億元），堪稱「泰勒絲經濟學」的新典範。

這場巡演不僅打破紀錄，還帶動了疫情後的城市經濟復甦。例如，加州就業與經濟中心指出，泰勒絲在洛杉磯的六場演出，創造了3300個工作機會，並帶來美金1.6億元（約台幣52億元）的地方收入。匹茲堡則因兩場演出刷新疫情後酒店入住率最高紀錄，創造了美金4600萬元（約台幣15億元）的消費額。

此外，共乘服務業者Lyft也表示，在演唱會舉行的城市中，交通需求平均增長8.2%，紐奧良更高達31%。泰勒絲的全球影響力顯然超越了音樂領域，成為經濟復甦的催化劑，再次證明其不可動搖的天后地位。

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