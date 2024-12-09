聖誕好事989聖誕開唱！小煜大秀腹肌　畢書盡現身同樂

圖、文 / 好事聯播網

▲畢書盡邀請大家一起合唱 (圖 /公關照)。

聖誕節的腳步越來越近，台北市處處洋溢著歡樂的氣息。好事989電台(7日)在台北信義威秀中庭廣場舉辦「聖誕好事集音樂會」和民眾一起歡慶聖誕節。這次演出陣容非常精彩，活動前就引發許多網友粉絲們的討論，除了有畢書盡現身演唱，田亞霍、小煜同台演出，近期推出新作的陳忻玥也到現場賣力開唱。氣氛火熱、人潮洶湧，時不時還響起年輕迷弟迷妹們的尖叫、應援聲，大家的熱情瞬間點燃寒冷的信義威秀！

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▲小煜與台下粉絲熱情互動 (圖 /公關照)。

今年的聖誕好事集有十四組實力派歌手輪番上陣。首先是全能音樂才子潘信維，演唱多首抒情感人的台語歌，開場就先溫暖觀眾們的心；獨立歌手潘宇謙、饒舌新人PIZZALI、吳霏FEI，帶來嘻哈饒舌曲，強烈的EDM風格，反轉現場氣氛，讓觀眾們嗨到不行；歌壇新秀謝孟其、楊楊(楊婷婭)、創作歌手邱振哲、郭家瑋獻唱了各自的代表作，暌違多年再發新專輯的邱振哲趁機介紹新歌，希望大家可以多多支持。

▲小煜大秀腹肌，粉絲的尖叫聲響徹信義區 (圖 /公關照)。

接著登場的是萬眾矚目的棒棒堂成員小煜，一出場就造成轟動，除了演唱新歌外，他更釋出粉絲福利，脫下外套展現出精壯的肌肉和腹肌，引發全場尖叫，令人大飽眼福；再來是擁有大批粉絲的田亞霍、創作新人李東「天狗食月」，完成了歌軒獻唱多首抒情、動感的歌曲，而且兩人還一起合唱新歌迷們的期待；美聲雙人組晨悠帶來了多首膾炙人口的歌曲，完美的和聲讓人深深陷入兩人清亮甜美的歌聲中；近期發表新作品的陳忻玥則飆唱他的新歌與代表作，富有爆發力的女聲，台下觀眾們忍不住直呼耳朵懷孕了；最後壓軸登場的是人氣偶像畢書盡，剛開口就獻唱「逆時光的浪」，吸引許多粉絲聚集到舞台前方，他也不負眾望，繼續帶來其他經典歌曲「你留下的愛」，而他還加碼邀請在場粉絲與一起合唱「Love more」為這次的活動畫下完美的句點。





▲年輕迷弟迷妹們開心的與田亞霍合照 (圖 /公關照)。

好事989電台舉辦聖誕好事集音樂會多年，每次熱度不減。這次活動不只有精彩的舞台演出，還有許多遊戲攤位和豐厚多元的禮品讓現場民眾可以闖關玩遊戲將好禮帶回家。熱心推廣公益的好事989電台，今年依舊和小胖威利病友關懷協會攜手合作，呼籲大家在歡慶聖誕節的時候，也不要忘記支持公益，邀請民眾參與公益攤位活動將愛心散播出去，讓寒冷的冬日因為這些小小的善意，變得更加溫暖。