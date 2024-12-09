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《獵人》又宣布休刊！　冨樫義博剛認動手術…日網：我已擅長等待

記者陳芊秀／綜合報導

日本超人氣動漫《獵人》（HUNTER×HUNTER）9日宣布將於明年休刊！《獵人》於10月7日在《週刊少年Jump》第45期重啟連載，不過連載至410集後，約連載3個月，再度進入休刊狀態，過一陣子再宣布復刊日。

▲▼《獵人》再度宣布休刊。（圖／翻攝自X）

▲冨樫義博《獵人》再度宣布休刊。（圖／翻攝自X）

漫畫家冨樫義博日前在官方X帳號公開表示，最近接受了手術，並且是局部麻醉。雖然術後的健康狀況令人擔憂，但他仍在持續進行故事分鏡的創作，這讓粉絲稍稍感到安心。

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▲▼《獵人》再度宣布休刊。（圖／翻攝自X）

▲冨樫義博日前透露動手術。（圖／翻攝自X）

冨樫義博長年患有腰疾，但日前局部麻醉手術並未提及具體病況。他連載《獵人》時常休刊，最長一度讓動漫迷等了4年，更有人為休刊、復刊製作圖表。而他開設X帳號後，主動公開創作進度，雖然410集之後連載休刊，其實官方帳號透露的原稿已經超過413集，動漫迷紛紛發文為自己打氣「對於因《HUNTER×HUNTER》再次休刊而感到遺憾的各位：想想當年的嵌合蟻篇，不也熬過來了嗎？放心，再等個10年左右就好了！」、「我已經擅長等待！」、「也許重啟連載的時候《航海王》都完結篇了」、「等過一陣子＝幾年？」。同時網友非常關心漫畫家的健康「冨樫老師健康第一，無論如何都會等，謝謝你的漫畫一直讓我看得很開心」、「沒問題的。不管是牛步還是龜步，只要能繼續前進就好。冨樫老師，謝謝您！」

▲▼《獵人》再度宣布休刊。（圖／翻攝自X）

▲《獵人》原稿進度一直持續中，動漫迷紛紛關心漫畫家的健康。（圖／翻攝自X）

▲▼《獵人》再度宣布休刊。（圖／翻攝自X）

▲網友拿出《獵人》連載進度表打氣「想想當年的嵌合蟻篇，不也熬過來了嗎？」（圖／翻攝自X）

《獵人》自1998年開始連載，經歷數次休刊、復刊，被動漫迷視為「有生之年」系列。根據網友製作的連載進度圖顯示，「嵌合蟻篇」自2003年7月連載，因為碰上長期休刊，斷斷續續恢復連載，直至2011年10月故事告一段落。堪稱是死忠粉絲等待最煎熬的一次。  

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獵人, 冨樫義博, HUNTER×HUNTER

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