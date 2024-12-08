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前美女主播薛楷莉「考到美國護理師執照」！　每周只上3天還領高薪

前主播薛楷莉中年轉換跑道當護理師，目前定居美國，近日透露自己每周工作3天薪水還比台灣好，感謝自己選擇投資自己。（圖／報系資料照、翻攝自薛楷莉臉書）

▲前主播薛楷莉中年轉換跑道當護理師，目前定居美國，近日透露自己每周工作3天薪水還比台灣好，感謝自己選擇投資自己。（圖／CTWANT、翻攝自薛楷莉臉書）

圖文／CTWANT

台灣許多醫院面臨護理師大缺工的狀況，使醫護人員工作負荷大、日夜輪班和薪資低等問題一一受到討論，甚至有不少醫院被迫關床。中年換跑道在美國定居且擔任護理師的前主播薛楷莉，分享在美國護理師工作不比台灣輕鬆但每周只上班3天，薪水比台灣高還能保持生活品質，讓身為單親媽媽的她很感謝投資了自己，也說這些條件是在台灣無法實現的。

薛楷莉今（8）日也是她的生日（12月9日）前夕，在臉書分享憑藉自身努力，回大學念護理系並考上美國護理師執照（Registered Nurse），去美國工作的感想。薛楷莉當時重返校園讀書，很多朋友不解她為何跑去讀護理，眾所皆知在台灣護理師工作薪水應該不比主播，但她的目標放得更遠。

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直到考取美國護理師執照（Registered Nurse）後，薛楷莉也在美國當地醫院擔任護理師，她透露在美國工作不比台灣輕鬆，不過每周正職3天，薪水就比台灣好，不僅能養活自己，身為一名單親媽媽她更能好好照顧小孩，達到工作與生活的平衡，她直言「這是我在台灣所無法實現的」。

除此之外，薛楷莉也分享當年在台灣參加護理師國考的一天有多緊繃，從上午8時到下午5時，考試範圍囊括人體解剖、病理、藥理、免疫、生理學、內科、外科、產科、兒科、精神科等；準備國考時，薛楷莉做了3年考古題，搞清楚每一題的對錯，她還因為唸書唸到睡眠不足，走路不小心摔下樓梯，考試當天還是拄著拐杖。

通過台灣護理師國考後，薛楷莉繼續邊上班邊準備美國國家考試，除了所有考題都是全英文，她發現很多內容還是台灣沒有教，她必須自己去找答案，甚至到現在她已經考到證照且在美國醫院上班，還是繼續背各種英文醫學單字。對此，薛楷莉表示，「我深信投資自己才是對自己最好的回報」，也希望自己的經歷能激勵更多人，永遠不要放棄。

最後薛楷莉也感謝自己的努力，今年給了自己最棒的生日禮物，並謝謝一路上遇到的貴人，「我想跟大家說不要在意年紀，人生很短，只要你願意做，一定會實現」，還說自己會繼續往下個目標努力。

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