不只五月天！　周杰倫唱一半「張惠妹也來了」3.8萬人狂跳〈三天三夜〉

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今（8日）在台北大巨蛋開唱，也是他台北演唱會的最終場，網友瘋猜嘉賓可能是蔡依林、張惠妹、五月天等，稍早五月天驚喜現身開唱，沒想到鏡頭一掃，突然拍到坐在台下的天后張惠妹（阿妹），讓全場又瘋狂尖叫，「我躲在這你們也看得到！」周董提議：「不唱一下有點可惜啦！」沒想到還真的順利cue到和阿妹合唱〈如果你也聽說〉。

▲▼周杰倫驚喜邀請張惠妹合唱。（圖／杰威爾提供、讀者提供）

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不只如此，阿妹還被點歌，大方獻唱〈連名帶姓〉，被周董虧：「現在是阿妹點歌環節？」周董隨後又說：「有顆小小的蛋沒辦法跳對吧！」在台上的阿信立刻接話：「現在是要〈三天三夜〉？」阿妹還真的接梗，高喊：「全場站起來，把最大的尖叫聲給周杰倫！」最後全場3.8萬人真的跟著「跳起來」，阿妹大唱〈三天三夜〉，讓大巨蛋嗨到屋頂快被掀翻，天王、天后、天團也罕見全齊聚一堂。

阿妹將在21日接力周董之後，在大巨蛋開唱，她笑說今天是來實習的，不過她在唱〈如果你也聽說〉時，因為來不及戴耳機，歌聲有些跟不上樂隊伴奏，但聲音依然宛如天籟，阿妹笑說：「我剛剛沒戴耳機，以為我們只是聊天。」讓五月天、周杰倫聽了都直呼：「太厲害了吧！」