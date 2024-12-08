猜對了嗎？周杰倫「最終場嘉賓是大咖天團」：猜不到吧！

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今（8日）在台北大巨蛋開唱，也是他台北演唱會的最終場，網友瘋猜嘉賓可能是蔡依林、張惠妹、五月天等，今天網友終於猜對了！周董請到「天團」五月天五度合體，再重現「周五組合」。

▲周杰倫邀請五月天擔任最終場嘉賓。（圖／資料照／相信音樂提供）

周董說今天開放歌迷點不是他唱的歌曲，有人被點到，說自己最喜歡周杰倫和五月天，周董說是否要聽〈說好不哭〉，結果對方表示想聽〈你不是真正的快樂〉，隨後音樂一下，背景打上「五月天」三個大字，團員們也從升降台上出現，瞬間讓整個大巨蛋嗨翻。

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周董得意說：「有沒有覺得嚇一跳？誰會在點歌的時候出現天團啊，這我們想很久了！」還說最近有故意跟阿信減少網路互動，就怕被猜出來：「最近跟阿信都不敢拍照，不敢PO文，我也不敢去他那留言，互動故意冷一點，假裝很陌生，因為現在歌迷都很會猜，嘿嘿猜不到吧！」阿信笑說：「很難說喔！」也透露當初周董要唱大巨蛋的風聲一出，他這邊就一直被問有沒有票：「排山倒海，我都變成你的票務中心，我都一律說沒有票，我們從地下道進來的。

周杰倫11年前曾邀請五月天擔任演唱會嘉賓，當時也是雙方第一次的合體，接下來五月天在2018、2019、2021年都陸續邀請過周董擔任嘉賓，這次他們也是第五度合作。