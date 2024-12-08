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快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

記者蔡琛儀／台北報導

資深音樂人劉家昌2日病逝，享壽83歲，助理轉發家屬聲明證實此事，但表示後事一切從簡也不公開，但劉家昌生前和前妻甄珍所生的兒子章立衡（原名劉子千）今天發文表示，透過私人管道打聽到父親的出殯安排，大概得知日期以及地點在台灣，盼能送父親最後一程，卻得不到回應，更直接公佈疑似告別式時間地點，對此，劉家昌家屬回應了。

▲▼劉家昌、劉子千（現名為：章立衡）。（圖／翻攝自劉家昌微博、章立衡臉書）

▲劉家昌生前和兒子劉子千（現名為：章立衡）鬧翻。（圖／翻攝自劉家昌微博、章立衡臉書）

劉家昌生前和章立衡鬧翻撕破臉，原名劉子千的他還改名換母姓，劉家昌過世後，章立衡表示震驚又疑惑，今天又發文公布疑似劉家昌出殯日期和地點，表示想要送父親最後一程，但都得不得回應，只好公開發文求證。

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而劉家昌家屬也透過助理發生，表示遵照劉家昌遺願不辦告別式，更切割章立衡「章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應」，也呼籲：「家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。」

聲明稿

近日有關家父劉家昌先生後事的相關報導，我們感謝各界對家父的關懷與追思，但有必要澄清以下幾點：

1. 家父生前已交代後事從簡，我們遵照他的遺願，選擇不舉辦告別式，讓他安靜地離開，請大家尊重這一決定。

2. 家父一生重視親情，他生前最需要的是家人的陪伴與支持，而非逝後的紛擾。我們希望能以家父的精神為念，不因個別言行讓家父的離別變成矛盾與糾葛的舞台。

3. 關於章姓男子關心家父後事的言論，由於其與劉家無直接關係，我們無法回應，敬請各界理解並分辨相關訊息的真實性。

4. 我們對於媒體朋友的關注深表感謝，但也懇請各位能給予家父和我們一個寧靜的空間。生者已逝，入土為安，這是對家父最好的尊重，也希望不要再因不實訊息耗費社會資源。

再次感謝各界對家父的愛戴與懷念，願他在另一個世界安然長眠。

劉家昌先生家屬 敬啟

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