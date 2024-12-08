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女星遇影視寒冬…半年只接一個廣告！　「考到瑜珈證照」打工賺錢

記者黃庠棻／台北報導

張作驥導演第11號作品《優雅的相遇》，即將於12月13日上映，7日率先舉辦電影座談會，由張作驥和甫以《優雅的相遇》入圍金馬獎最佳新演員的林政勳，分享上半場主題「如何成功發掘新演員」；下半場則由張作驥與新科金馬得主短片《A面：我的一天》導演温景輝、《醉·生夢死》女主角張寗談「進入市場後我仍想念的獨立製片」。

▲張作驥執導《優雅的相遇》即將上映。（圖／張作驥電影工作室提供）

▲張作驥執導《優雅的相遇》即將上映。（圖／張作驥電影工作室提供）

座談會面向50位在座的新演員，從導演、演員等角度，與新演員們經驗分享，其中張寗就提到，作為演員，等待戲約上門是很辛苦的事情，演員本身沒辦法改變等待這件事，還開玩笑說像她在等戲的時候，會做自己喜歡的事情，例如跑去生小孩。

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隨後，張寗以自身今年的工作近況做分析「大家都知道今年是影視寒冬，聽說明年會更寒，我從過年前到暑假只拍1個廣告，但是這個期間，我考到了瑜珈證照，可以教瑜珈課賺錢，前陣子還學了鋼管舞，結果就真的有人找我演跳鋼管舞的角色。」她建議新演員們在等戲的期間，可以試著去學一些自己有興趣的專長，專長既能打工，也能為演員履歷加分。

▲張作驥執導《優雅的相遇》即將上映。（圖／張作驥電影工作室提供）

▲張寗分享自己沒有拍戲去學才藝的過程。（圖／張作驥電影工作室提供）

張寗參演的第1部電影就是張作驥執導的《醉·生夢死》，她記得當年劇組演員都是沒有通告單的，劇組到片場演員就跟著到，拍完演員跟工作人員一起撤收，還爆料現在的億萬票房男星鄭人碩，當時是演員身兼場務組，收工要負責載大家回家，而張作驥是導演兼掌廚「每次拍完戲回到工作室，就會聞到飯菜的香味，導演會煮晚餐給大家吃，吃完才算結束這1天。」

拍完《醉·生夢死》之後，張寗進入到影劇演員的市場，才知道原來演員拍戲要看通告單、才了解自己的出道作是獨立製片，這樣的起點，對她演員生涯大大加分。一晃眼9年過去，張寗與《醉·生夢死》當年的攝影組温景輝再度合作，演出《A面：我的一天》助攻作品順利拿下金馬獎，她也直呼當時獨立製片團隊們一起打拼的熟悉感又回來了。

▲張作驥執導《優雅的相遇》即將上映。（圖／張作驥電影工作室提供）

▲《A面：我的一天》導演温景輝。（圖／張作驥電影工作室提供）

林政勳則分享「當演員，不能只是在等別人給你機會。」像他沒有拍片的時候，就在編劇公司當寫手，始終留在圈子裡、永遠在劇組旁邊，待夠久總會有機會出現。另外，張作驥也要求公司的演員們拍短片，林政勳今年就產出10支短片，當過演員也做過導演，作品送到各影展都有不錯的成績，也是被大家看到的方式。

▲張作驥執導《優雅的相遇》即將上映。（圖／張作驥電影工作室提供）

▲張作驥執導《優雅的相遇》即將上映。（圖／張作驥電影工作室提供）

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優雅的相遇, 張作驥, 張寗

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