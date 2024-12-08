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快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

記者張筱涵／綜合報導

日本女星中山美穗12月6日被發現在東京都渋谷區自宅浴室中離世，享年54歲。其所屬事務所8日下午正式發表聲明，確認死因為「入浴中發生的不幸事故」，並排除任何犯罪嫌疑。

▲▼中山美穗24年前「圍欄之吻」轟動！　金城武曾心動：最失敗是沒追到她。（圖／翻攝自推特、中山美穗IG）

▲中山美穗離世，享年54歲。（圖／翻攝自中山美穗IG）

根據警方調查，工作人員6日中午因中山美穗未如約出現在品川車站，前往其自宅查看，發現她倒臥於浴缸內，已無生命跡象，浴缸內仍有水，遺體呈坐姿，現場未見摔倒或外力干預跡象。為查明死因，警方對遺體進行解剖，最終確認其死亡為入浴過程中的意外事故。

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事務所在聲明中表示：「經檢死確認無犯罪嫌疑，死因為入浴中發生的不幸事故。我們對此深感遺憾，並感謝各界的支持與理解。」公司同時宣布，不會公開葬禮的具體時間與地點，但考慮設立悼念場合，供親友與粉絲追思。

進一步調查結果顯示，中山美穗在事發前一晚11點，仍與事務所相關人士進行正常傳訊互動，未顯異常。然而，她6日上午9點未如期與工作人員會面，隨即被發現在家中不幸離世。中山美穗的猝然離世令影迷與演藝圈感到震驚與悲痛。作為日本娛樂圈的重要人物，她的音樂與影視作品廣受讚譽，這場突如其來的意外也為她的演藝生涯畫下了令人遺憾的句點。

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