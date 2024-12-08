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坤達遭爆昔《玩很大》選輸小鬼走心！　KID被整痛哭：人生都在這個地方

記者孟育民／台北報導

中視、三立《綜藝玩很大》十年了！ 節目出版了《十週年有笑有淚全紀錄》，與粉絲一起回顧陪伴他們走過十年的綜藝奇蹟，從紅隊的吐槽到綜藝天王吳宗憲詼諧幽默的主持功力，再到玩起遊戲不要命的「瘋面仔」KID林柏昇、帥起來連自己都害怕的小鬼黃鴻升，以及冷不防撿到槍的冷面笑匠坤達，配合所有上節目的來賓不計形象地拚搏，每一集都是值得玩粉珍藏的回憶，展現了紅隊成員們在背後的努力與付出。

▲▼吳宗憲 Kid 坤達 / 中視、三立《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳宗憲、Kid、坤達現身《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

而書中也記錄了吳宗憲錄影時的生死一瞬間，當時他躺在懸崖邊的大石頭上竟然睡著，只要一翻身就會滾下去，他表示當時是去合歡山拍攝，有高山症很不舒服。吳宗憲有感而發說十年變化很大，小鬼離去，KID兒子木木出生，他還笑說自己是十足宅男，每次出外景除非工作，要不然都待在飯店房間裡，還開玩笑說自己是一塊肥肉，往外跑女生看到會撲倒，吳宗憲說坤達這十年轉變更大，現在都會主動說話和開玩笑。

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▲▼吳宗憲 Kid 坤達 / 中視、三立《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲吳宗憲忍不住爆料內幕。（圖／記者周宸亘攝）

KID在節目中也經常真情流露，在節目中爆哭，原來製作單位整他，告訴他不能當節目中固定班底，他自己笑說每次在節目中都情緒滿滿， 「我幾乎人生都在這個地方，如果有老粉在看應該會覺得很感動，包含我跟憲哥的認識。」連吳宗憲都讚他說：「沒有KID就沒有《綜藝玩很大》，他任何的付出，我們大家都有看到。」讓他當場感動說：「我現在又要哭了。」

▲▼吳宗憲 Kid 坤達 / 中視、三立《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲KID錄影時常拼命到受傷。（圖／記者周宸亘攝）

而坤達也被虧有走心的時候，原來是當時他跟小鬼競爭小隊長職務，當時票選輸給他，坤達笑說：「就是些微票數的差距，那段時間就沒有跟他講話，沒有啦，還是好朋友。」吳宗憲則笑說：「你看現在會開玩笑，以前都不會！」

▲▼吳宗憲 Kid 坤達 / 中視、三立《綜藝玩很大》十週年全紀錄新書見面會。（圖／記者周宸亘攝）

▲坤達被說成長最多。（圖／記者周宸亘攝）

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綜藝玩很大, 坤達, 吳宗憲, KID, 玩很大

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