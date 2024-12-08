中山美穗猝逝「前夫沉默2天悲痛發聲」！　20歲兒子崩潰現況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

日本54歲女星中山美穗6日被工作人員發現臥倒於自家浴缸猝逝，消息震驚各界，將於8日進行屍檢。前夫辻仁成在沉默2天後終於對外發聲，透露因為擔心20歲兒子難以接受媽媽猝逝消息，昨日特地陪伴兒子一整天，父子倆雖如常一起吃飯，內心情緒卻相當沉重。

中山美穗前夫辻仁成在網路雜誌《design stories》擔任主編，每天都會更新文章，但在接到前妻死訊後罕見停更，8日發文打破沉默，坦言：「某月某日，接到了令人悲痛的消息，昨天因此停更日記，一整天都在祈禱。希望大家能夠體諒，並且靜靜地守護我的兒子。他真的很努力，作為父親，我會非常感激。」

▲中山美穗。（圖／翻攝自中山美穗IG）



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因為牽掛兒子的狀況，辻仁成陪伴兒子一整天，親自下廚做了兒子愛吃的料理，「我的母親曾對我說，『仁成，難過的時候就盡情烹飪，大口吃飯吧。』昨晚我與兒子共進晚餐後，將母親的這句話傳達給他。」還PO出一張天空照片，雲層間透出光芒，表達內心的寂寞悲傷和人生無常。

▲中山美穗前夫發文。（圖／翻攝自X）



文章結尾，辻仁成如常分享「法式墨魚飯」的食譜，並寫下：「生活要細細品味，無論發生什麼，人生還是會繼續。希望這道兒子最愛的法式墨魚飯能讓他重新振作起來。明天再見。」辻仁成與中山美穗於2002年結婚，女方暫停演藝事業並移居巴黎，2004年生下長子，在2014年離婚。