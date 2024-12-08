ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

中山美穗猝逝「前夫沉默2天悲痛發聲」！　20歲兒子崩潰現況曝光

記者田暐瑋／綜合報導

日本54歲女星中山美穗6日被工作人員發現臥倒於自家浴缸猝逝，消息震驚各界，將於8日進行屍檢。前夫辻仁成在沉默2天後終於對外發聲，透露因為擔心20歲兒子難以接受媽媽猝逝消息，昨日特地陪伴兒子一整天，父子倆雖如常一起吃飯，內心情緒卻相當沉重。

中山美穗前夫辻仁成在網路雜誌《design stories》擔任主編，每天都會更新文章，但在接到前妻死訊後罕見停更，8日發文打破沉默，坦言：「某月某日，接到了令人悲痛的消息，昨天因此停更日記，一整天都在祈禱。希望大家能夠體諒，並且靜靜地守護我的兒子。他真的很努力，作為父親，我會非常感激。」

▲▼中山美穗。（圖／翻攝自中山美穗IG）

▲中山美穗。（圖／翻攝自中山美穗IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

因為牽掛兒子的狀況，辻仁成陪伴兒子一整天，親自下廚做了兒子愛吃的料理，「我的母親曾對我說，『仁成，難過的時候就盡情烹飪，大口吃飯吧。』昨晚我與兒子共進晚餐後，將母親的這句話傳達給他。」還PO出一張天空照片，雲層間透出光芒，表達內心的寂寞悲傷和人生無常。

▲中山美穗前夫發文。（圖／翻攝自X）

▲中山美穗前夫發文。（圖／翻攝自X）

文章結尾，辻仁成如常分享「法式墨魚飯」的食譜，並寫下：「生活要細細品味，無論發生什麼，人生還是會繼續。希望這道兒子最愛的法式墨魚飯能讓他重新振作起來。明天再見。」辻仁成與中山美穗於2002年結婚，女方暫停演藝事業並移居巴黎，2004年生下長子，在2014年離婚。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

推薦閱讀

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

周杰倫問「吳宗憲怎沒來」本人給答案！　揭昔日恩怨內幕：成功何必在我

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

中山美穗

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳宗憲事業版圖再＋1！砸3000萬開江西餐廳　引進廚師來台：已在交流
  2. 情牽謝欣穎3年爆分手！　王柏傑神隱8天「曬照有亮點」首發文
  3. 女歌手泰式按摩「啪啪啪」半身癱瘓！頸椎受傷　躺1個月病逝
  4. 快訊／章立衡公開劉家昌告別式　家屬打臉切割：章姓男子與劉家無關
  5. 女星遇影視寒冬…半年只接一個廣告！　「考到瑜珈證照」打工賺錢
  6. 伍佰上海公演「被無理粉絲喊退票」！　本人微博發聲表態了
  7. 快訊／中山美穗解剖死因出爐！　事務所：葬禮不公開
  8. 坤達遭爆昔《玩很大》選輸小鬼走心！　KID被整痛哭：人生都在這個地方
  9. 劉家昌癌逝　章立衡曝告別式時間「求送最後一程」：兒子送父親應當的
  10. 連署彈劾尹錫悅的「不是姜棟元、孫藝真」！　韓影澄清：同名不同人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366