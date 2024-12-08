愛莉莎莎遭中選會提告「結果不起訴」：抹黑我的網紅要不要道歉？

記者張筱涵／綜合報導

網紅愛莉莎莎因質疑總統大選開票過程瑕疵，在社群媒體上轉發相關影片而遭中選會提告加重誹謗。然而，台北地檢署調查後認為罪證不足，於10月底作出不起訴處分。近日，愛莉莎莎返台後公開不起訴書：「司法還了我正義，謝謝司法！」

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



愛莉莎莎表示，法院認定她所轉發的影片均為真實，未經剪輯或變造，且影片內容與選務相關，屬於「可受公評之事」。她強調，基於事實的評論屬於民主社會的合理言論範圍，不應被公權力限制：「之前那些抹黑我轉發的是『變造剪輯影片』的側翼網紅要不要跟我道歉？」

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▲愛莉莎莎發Instagram限時動態。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）



今年初總統大選期間，支持民眾黨主席柯文哲的愛莉莎莎，因不滿開票過程出現瑕疵，在Instagram限時動態中轉發相關影片，質疑選務人員記錯票數並未妥善亮票，直言「作票才輸，我真的無法喔」。此事引發爭議，愛莉莎莎與其他21人遭中選會提告。

然而，台北地檢署調查後指出，這些影片均為網路流傳的內容，並未經剪輯或變造。檢方認為，選務程序事關民主投票制度的公正性，屬於公共利益範疇，即便批評內容激進，也應受憲法保障，最終裁定不起訴。

▲愛莉莎莎感謝司法。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）