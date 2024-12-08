賴雅妍撲倒小14歲鮮肉床上激戰！　事後才知是「公司實習生」嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《祕書俱樂部》將於今（8日）首播，以都會背景的職場故事，描繪了工作競爭與情感交織的複雜關係。第一集開場直接進入Cindy王（賴雅妍飾）與孟恆（張軒睿飾）在醉酒後返回家中的一夜情畫面，兩人褪去上衣激吻，賴雅妍一句「叫我王經理」把張軒睿撲倒在床上，讓這場意外的發展成為她職場生活不可預測的開端。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）



賴雅妍與張軒睿在《祕書俱樂部》是首次合作，對於第一集的親密戲碼，張軒睿表示「那場戲讓我超焦慮，而且賴雅妍很嚴格，一直叫我不要再健身了，不然她也必須跟著我一起瘦」賴雅妍也說「他身材好皮膚又白，讓我壓力很大，但我那場親密戲拍完我就開始爆吃了」。

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▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

隨後，賴雅妍分享「其實第一天與張軒睿拍完我就放心了，因為我們的想法很像，才第一次合作都能互相接到對方的球，彼此之間很有默契，省去很多溝通的時間。」張軒睿劇中飾演一位跟著賴雅妍一起工作的實習生，擁有年齡差的兩人以曖昧的方式開場，接下來在職場的互動也耐人尋味。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

劇中，由賴雅妍飾演的主角Cindy王，在工作與生活中的挑戰層出不窮，不僅要應對職場上的誤解與偏見，還需與同事高双芸（曾莞婷飾）為重要項目展開智力角逐，面對對手的步步緊逼與現實的殘酷考驗，最終因抄襲指控被降為曾莞婷的祕書。

▲賴雅妍、曾莞婷在《祕書俱樂部》有不少對手戲。（圖／TVBS提供）

但賴雅妍致力於找出陷害自己的兇手，直呼「我不會讓這個污點打倒我，我要找到真相，為自己證明清白」展現女性在面對挫折時的成長與堅持，隨著劇情的推進，Cindy王如何面對逆境、扭轉局勢，將是令人期待的看點。《祕書俱樂部》12月8日起每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點在NETFLIX、LINE TV上線，一起鎖定祕書職場真實與人生百態。

▲賴雅妍、曾莞婷在《祕書俱樂部》有不少對手戲。（圖／TVBS提供）