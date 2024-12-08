ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賴雅妍撲倒小14歲鮮肉床上激戰！　事後才知是「公司實習生」嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《祕書俱樂部》將於今（8日）首播，以都會背景的職場故事，描繪了工作競爭與情感交織的複雜關係。第一集開場直接進入Cindy王（賴雅妍飾）與孟恆（張軒睿飾）在醉酒後返回家中的一夜情畫面，兩人褪去上衣激吻，賴雅妍一句「叫我王經理」把張軒睿撲倒在床上，讓這場意外的發展成為她職場生活不可預測的開端。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

賴雅妍與張軒睿在《祕書俱樂部》是首次合作，對於第一集的親密戲碼，張軒睿表示「那場戲讓我超焦慮，而且賴雅妍很嚴格，一直叫我不要再健身了，不然她也必須跟著我一起瘦」賴雅妍也說「他身材好皮膚又白，讓我壓力很大，但我那場親密戲拍完我就開始爆吃了」。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

隨後，賴雅妍分享「其實第一天與張軒睿拍完我就放心了，因為我們的想法很像，才第一次合作都能互相接到對方的球，彼此之間很有默契，省去很多溝通的時間。」張軒睿劇中飾演一位跟著賴雅妍一起工作的實習生，擁有年齡差的兩人以曖昧的方式開場，接下來在職場的互動也耐人尋味。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

劇中，由賴雅妍飾演的主角Cindy王，在工作與生活中的挑戰層出不窮，不僅要應對職場上的誤解與偏見，還需與同事高双芸（曾莞婷飾）為重要項目展開智力角逐，面對對手的步步緊逼與現實的殘酷考驗，最終因抄襲指控被降為曾莞婷的祕書。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

▲賴雅妍、曾莞婷在《祕書俱樂部》有不少對手戲。（圖／TVBS提供）

但賴雅妍致力於找出陷害自己的兇手，直呼「我不會讓這個污點打倒我，我要找到真相，為自己證明清白」展現女性在面對挫折時的成長與堅持，隨著劇情的推進，Cindy王如何面對逆境、扭轉局勢，將是令人期待的看點。《祕書俱樂部》12月8日起每週日晚間8點在TVBS 42台首播，晚間10點在NETFLIX、LINE TV上線，一起鎖定祕書職場真實與人生百態。

▲《祕書俱樂部》賴雅妍、張軒睿開播就有床戲。（圖／TVBS提供）

▲賴雅妍、曾莞婷在《祕書俱樂部》有不少對手戲。（圖／TVBS提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

媽溫柔喊滾出去！牠秒奔樓梯口　胖橘成液態貓「向下流動」超柔軟

推薦閱讀

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

一晚沒戴大戰3次！女星19歲遭騙色拍三級片洩憤　15年後變上億身價CEO

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

昆凌嫁周杰倫9年「看演唱會超甜反應」全被拍！　網羨：她被好好愛著

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賴雅妍, 祕書俱樂部, 張軒睿

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 國際超模曾是「南蘇丹童兵」12歲就拿槍　逃難過程親姊死在他旁邊
  2. 「懷玉公主」鄭家榆凍齡現身！變金門里長婆　范文芳26年後再合作何潤東
  3. TWICE新歌〈STRATEGY〉合唱李泳知！　全麥唱跳現10年功…韓網熱讚
  4. CP查理首度南下攻蛋完售開唱！　惹哭1.3萬粉承諾：高雄我會再回來
  5. 男團主唱開唱暴哭宣布「暫離台灣」：我的階段性任務已完成
  6. 許富凱苗栗開唱！提前陪粉絲過過聖誕耶　嗨喊：感受幸福與溫暖
  7. 蕭秉治暴哭告白網美女友「希望不要被罵」　揭明年唱進高雄巨蛋！
  8. 房產女神當代銷竟歪樓！朱琦郁狂收私訊「預約打掃」
  9. 《八尺門》雷嘉汭趕拍韓劇中　奪「首爾國際電影大獎」秀流利韓文
  10. 胡歌鬥嘴馬伊琍太精彩「王家衛主動加戲」　名導私下貼心暖舉曝光

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366