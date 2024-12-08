ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

▲▼ 。（圖／）

▲藍心妍外型出色，還是富二代。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

圖文／鏡週刊

昔日一脫成名的「3D女神」藍心妍，近年轉戰商場，從性感女神搖身一變成為商界女強人，她的身價更是水漲船高，超過上億元，生活十分優渥，出入有豪車代步。

藍心妍早年拍攝三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》而一夜暴紅。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藍心妍早年拍攝三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》而一夜暴紅。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

回顧當年毅然決然接演三級片電影的決定，藍心妍曾在訪談中透露，一段失敗的感情經歷成為她下海的關鍵因素。她表示19歲時曾與一位知名導演發展出一段戀情，兩人迅速墜入愛河，見面第4次就上床了，那天沒有做任何防護措施下，一晚就做了3次。然而，這段感情卻在發生關係後急轉直下，導演得手後便不再聯繫她。隨後，她聽聞導演曾以同樣的手法玩弄其他女藝人，這讓她深受打擊，最終決定接拍三級片。

雖然藍心妍近年出入有跑車代步，卻遭網友嘲諷像網紅臉。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

▲雖然藍心妍近年出入有跑車代步，卻遭網友嘲諷像網紅臉。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

事實上，原名藍燕的藍心妍出身上海富裕家庭，白富美的她自幼在父母的呵護下成長，優渥的家境為她提供了豐富的資源，不僅學業成績名列前茅，藝術領域也有優異成績，還擅長多國語言。

2005年，藍心妍憑藉電視劇《長恨歌》精湛的演技，成功嶄露頭角，一舉成名。隨後，接連演出《蝴蝶之吻》、《鑽石豪門》等多部話題之作，人氣持續攀升。2011年，藍心妍因失戀而接拍三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，知名度瞬間大開，被封為「3D女神」。

藍心妍轉戰商界有成，身價破億。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

▲藍心妍轉戰商界有成，身價破億。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

然而，在演藝事業巔峰，藍心妍毅然決然淡出娛樂圈選擇轉型，將目光投向商界。2015年左右，她開始積極布局幕後，並涉足多元化的投資。憑藉獨到的商業嗅覺與果斷的經營手腕，她在房地產、金融、科技等領域屢創佳績，迅速累積上億資產，成功轉型成為商界女強人。雖然她在事業上成績斐然，但感情生活則相對撲朔迷離，網路甚至傳言「無人敢娶」。


更多鏡週刊報導
「楚楚可憐」女星驚爆下海　慘遭老司機球員打槍羞辱價碼曝光
悲苦3寶媽被家暴尪拋棄　下海養兒上大學反被羞辱「髒錢」
19歲妹為贏獎金吐「真心話」自爆下海賺錢　返家慘遭男友殺害

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

推薦閱讀

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

陳妍希爸爸證實已離世！曬父女照思念「我會一直愛您」　經紀人回應

陳妍希爸爸證實已離世！曬父女照思念「我會一直愛您」　經紀人回應

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光

等了10年再攻蛋　蕭秉治爆哭告白8年網美女友：baby謝謝妳

等了10年再攻蛋　蕭秉治爆哭告白8年網美女友：baby謝謝妳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

RAP男點〈告白氣球〉得罪周杰倫粉絲！網怒公審　起底是《星光2》選手

25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚

24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動

女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

直擊／不是蔡依林！周杰倫嘉賓是「超大咖天團」　世紀合體全場暴動

直擊／回憶殺！周杰倫唱〈一路向北〉　鏡頭掃台下「陳冠希竟來了」

太離譜！周杰倫3hrs演唱會被PO網「18萬人免費看」　杰威爾硬起來出手

《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻

陳妍希爸爸證實已離世！曬父女照思念「我會一直愛您」　經紀人回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

藍心妍, 鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 伍佰上海演出被狂罵「上百粉絲逼退票」！現場爆衝突　超扯原因曝光
  2. 24年歌迷高舉：老朋友都來了！　周杰倫「秒認出還喊出名字」超感動
  3. 黃偉晉大和解9年前翻臉歌迷！　還原超巧經過：最氣外流文章的人
  4. 小孟老師／12月8日星座運勢　天秤都好看「打扮有形更加分」
  5. 陳文茜才曝肺腺癌復發「隔天就開工」！　吐抗病真實心聲
  6. 《延禧攻略》帝后CP驚喜合體！聶遠甜蜜告白秦嵐：想再跟妳演夫妻
  7. 等了10年再攻蛋　蕭秉治爆哭告白8年網美女友：baby謝謝妳
  8. 與李洋合體朝聖周董演唱會！王齊麟甜曬照「羽球界的周杰倫昆凌」
  9. 25歲抗癌網紅不敵病魔離世！　「生前幾乎失明」最後發文惹淚
  10. 峮峮綁貓耳辮吐舌甜度爆表！　下秒彎腰「炸出事業線」好身材藏不住

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

林口智慧宅 3分鐘進AI園區

「森鉅M」交通便利商圈豐富，千億投資加持，兼具交通與機能，搶先入住智慧生活圈！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366