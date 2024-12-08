女星19歲陪睡名導一夜3次！遭射後不理轉拍三級片爆紅...驚人近況曝

▲藍心妍外型出色，還是富二代。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

圖文／鏡週刊

昔日一脫成名的「3D女神」藍心妍，近年轉戰商場，從性感女神搖身一變成為商界女強人，她的身價更是水漲船高，超過上億元，生活十分優渥，出入有豪車代步。

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▲藍心妍早年拍攝三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》而一夜暴紅。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

回顧當年毅然決然接演三級片電影的決定，藍心妍曾在訪談中透露，一段失敗的感情經歷成為她下海的關鍵因素。她表示19歲時曾與一位知名導演發展出一段戀情，兩人迅速墜入愛河，見面第4次就上床了，那天沒有做任何防護措施下，一晚就做了3次。然而，這段感情卻在發生關係後急轉直下，導演得手後便不再聯繫她。隨後，她聽聞導演曾以同樣的手法玩弄其他女藝人，這讓她深受打擊，最終決定接拍三級片。

▲雖然藍心妍近年出入有跑車代步，卻遭網友嘲諷像網紅臉。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

事實上，原名藍燕的藍心妍出身上海富裕家庭，白富美的她自幼在父母的呵護下成長，優渥的家境為她提供了豐富的資源，不僅學業成績名列前茅，藝術領域也有優異成績，還擅長多國語言。

2005年，藍心妍憑藉電視劇《長恨歌》精湛的演技，成功嶄露頭角，一舉成名。隨後，接連演出《蝴蝶之吻》、《鑽石豪門》等多部話題之作，人氣持續攀升。2011年，藍心妍因失戀而接拍三級片《3D肉蒲團之極樂寶鑑》，知名度瞬間大開，被封為「3D女神」。

▲藍心妍轉戰商界有成，身價破億。（翻攝IG@crazybarbyleni.offical）

然而，在演藝事業巔峰，藍心妍毅然決然淡出娛樂圈選擇轉型，將目光投向商界。2015年左右，她開始積極布局幕後，並涉足多元化的投資。憑藉獨到的商業嗅覺與果斷的經營手腕，她在房地產、金融、科技等領域屢創佳績，迅速累積上億資產，成功轉型成為商界女強人。雖然她在事業上成績斐然，但感情生活則相對撲朔迷離，網路甚至傳言「無人敢娶」。



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