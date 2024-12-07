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等了10年再攻蛋　蕭秉治爆哭告白8年網美女友：baby謝謝妳

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治10年前和MP魔幻力量一起站上台北小巨蛋，睽違10年，今（7日）以個人身份重返小巨蛋，挾著完售再完售的好成績，在演唱會尾聲，蕭秉治把全場粉絲、家人、工作人員都謝了一輪，特別是交往8年的網美女友、高中學妹Tracy，更忍不住在台上痛哭。

▲▼蕭秉治「活著Alive」演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治落淚感謝網美女友。（圖／相信音樂提供）

他表示女友一向非常低調，連幫他宣傳都不願意，就怕別人認為她太高調，但這麼重要的日子如果沒有感謝女友，他認為自己「真的太不應該」，因此冒著女友可能生氣的風險告白：「Baby謝謝妳，希望妳不要生氣！」大哭表示：「今天我很開心，有一個人在台下支持我，相信我交到一個這麼愛我的人，你們一定會為我開心，我們都不是孤獨一個人在世界上的，我相信愛會讓人活成最美好的樣子。」讓全場粉絲也跟著落淚。

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蕭秉治也透露，本來萌生了退出歌壇退居幕後的想法，今晚在演唱會上情緒滿溢，嗨喊：「本來說好的第三張專輯做完，我要去做幕後，可是今天，天啊！實在太爽了吧！」似乎暫時打消了念頭。

▲▼蕭秉治「活著Alive」演唱會。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治睽違10年站上小巨蛋開唱。（圖／相信音樂提供）

▲▼蕭秉治「活著Alive」演唱會。（圖／相信音樂提供）

10年前在魔幻時刻的萬人舞台，卻歷經了黑暗低潮，蕭秉治在音樂和愛裡重生，一開場就連續演唱〈戰神〉、〈Longliulan〉、〈Get out〉、〈SuperHero〉，他還笑問歌迷是不是因為買不到周杰倫的票才來看他的，「不要騙我！我有在海巡。沒關係，周杰倫是我的偶像，也很謝謝沒買到周杰倫來看我的朋友。」

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