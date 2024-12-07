全民都猜錯！周杰倫第三場嘉賓竟是她：有什麼事是我做不到的

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫（周董）今（7日）在台北大巨蛋開唱，也是他台北演唱會的第三場，雖然這幾天網友瘋猜嘉賓林俊傑、蔡依林、五月天阿信，但令人驚喜的是，今晚的嘉賓其實又是首場的天后「二姐」江蕙，她情義相挺，一週內二度前來力挺情同姊弟的周董，相當感人，再次重現〈菊花台〉、〈煙花易冷〉。

▲周杰倫本週二度請到江蕙當嘉賓。（圖／杰威爾提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

今天周董在介紹VIP區的貴賓時，意外點到85歲的前副總統蕭萬長及夫人，蕭萬長和夫人本就是江蕙粉絲，蕭夫人說：「我很高興看你（周杰倫）今天這麼成功，但如果有小小的遺憾，就是，江蕙，你請不到吧？」周杰倫被激將：「有什麼事是周杰倫做不到的！從我這邊，到後台，一共五步。」又被蕭夫人噹：「你不要吹牛！」相當逗趣。

周董立馬解釋：「二姐很注重妝髮，她可能在後台跟小孩玩，你稍待一下，我請工作人員講一下。」蕭夫人立刻跟蕭萬長說：「蕭萬長你可以好好睡覺，我早上都用〈阿公的眠床腳〉叫他起床，今天叫江蕙親自叫你。」

經過20分鐘後，江蕙真的現身舞台，但穿得相當休閒，江蕙直呼：「我真的不知道發生什麼事，我在後台跟小孩玩，有人突然跑來叫我化妝。」周董則說：「你剛剛從素顏變成這樣喔？」馬上被江蕙笑打了一下，周董說，剛剛蕭夫人說她的遺憾就是沒看到江蕙，「我的演唱會不能有遺憾啊！」二姐說因為太臨時，還是唱跟首場一樣的歌就好，周董又逗她：「我知道你很會唱，不用你講，那我們就來一首〈擱淺〉謝謝。」逗得二姐笑彎腰。