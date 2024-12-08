夏宇童被欽點演「楊貴妃」傻眼：我是不是變胖？　導演補刀：嬰兒肥

記者蕭采薇／台北報導

「歷史四大美人」為背景的古裝音樂劇《妃比尋常笑》，以楊貴妃（夏宇童飾）為視角、描繪她遇見武則天（管罄飾）後魔化，竟開始爭權謀江山。夏宇童表示，一接到戲約時內心五雷轟頂，「懷疑是不是自己變胖？」

▲夏宇童與管罄在音樂劇《妃比尋常笑》中有一番奇遇，兩人聯手奪權佔江山。（圖／全民大劇團提供）



《妃比尋常笑》由夏宇童、管罄、周厚安、周明宇、林斌、郭耀仁演出。女主角夏宇童與管罄詮釋遭遇相似的兩位唐朝美人如何「聯手宮鬥」，另有首戰音樂劇的周厚安演出「詩仙李白」詮釋酒醉倒地、起身使喚高力士脫靴再豪灑筆墨的瀟灑行徑。

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演出片段中唐玄宗與宦官高力士的對話能窺見「新羅王宣布全國戒嚴，但不到三個時辰就解嚴了」，以及「大唐長安馬球隊在東瀛參加十二強奪冠，舉國歡騰」等時事內容。編導謝念祖表示：「演出當時有什麼有趣的時事，就會置入劇情中，期盼帶給觀眾驚喜！」

▲音樂劇《妃比尋常笑》，（左起）郭耀仁、管罄、周厚安、夏宇童、周明宇、林斌。（圖／全民大劇團提供）

在音樂劇中飾演楊貴妃的夏宇童表示，一接到戲約時內心五雷轟頂，懷疑是不是自己變胖才適合演豐腴的楊貴妃？編導謝念祖急喊：「沒有！只是因為一點嬰兒肥而已！只要站在纖瘦的管罄旁邊形成對比就夠了。」

夏宇童與管罄的感情現況均順利、卻飾演有情傷又想奪權的古代美人，管罄分享真正的權力是「自己在人生不同階段、都有選擇權」，夏宇童則表示自己在過往感情總順著男方意見，但藉由演戲的過程發現自己不該被限制選擇，而是「創造選擇」，由此能看出戲劇帶給人們自我的改變。

▲（左起）郭耀仁、周厚安、夏宇童、林斌，共同演出詩仙李白揮灑筆墨的橋段。（圖／全民大劇團提供）

被問及受邀演「李白」的感受，周厚安回應「超級榮耀！」，外國人的長相、適合飾演血統有爭議且非常能喝酒的李白，加上自己小時候因為周華健介紹《大唐李白》書籍而對中國歷史有興趣。《妃比尋常笑》將於12月20至22日在臺北表演藝術中心首演，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

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