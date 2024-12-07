車銀優「高顏值親弟」節目驚喜露臉！　學霸身份被翻出

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓男星車銀優外型精緻帥氣，在海內外都有著高人氣，近期他與演員李帝勳、李東輝、郭東延等人合拍的綜藝節目《芬蘭租屋生活》開播，他的弟弟也在節目中罕見露面，不輸哥哥的帥氣外貌引發大批網友關注，學霸身份也再度被翻出。

▲車銀優弟弟（畫面左上）在節目中驚喜現身。（圖／翻攝自YouTube／디글 :Diggle）



車銀優在首集《芬蘭租屋生活》中，為了拍攝節目做準備，在媽媽的指導下練習做菜，他的弟弟「이동휘（與李東輝同音）」也驚喜現身鏡頭中，只見弟弟時而在一旁觀看，時而貼心地幫忙，雖然只有短短數秒的畫面，仍引發網友討論：「弟弟也很帥呢」、「這種男人韓國竟然有2個」、「請弟弟也出道吧，以素人的身份生活太浪費那張臉了」。

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▲車銀優曾透露弟弟是留學高材生。（圖／翻攝自X／@CHAEUNWOO_offcl）

其實，車銀優過去與所屬男團ASTRO的隊友文彬上節目時，也曾談到自己的弟弟，當時文彬就大讚弟弟長得帥，還透露他的臉「比車銀優更小」。值得一提的是，車銀優的弟弟不只長得帥，學業成績也相當出色，車銀優去年曾在節目中透露弟弟是新聞廣播科系的留學生，主持人則加碼透露，他所就讀的學校，其實是大陸的9所知名大學之一。

▼車銀優弟弟在節目中露面。（圖／翻攝自YouTube／디글 :Diggle）

