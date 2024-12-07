中山美穗遺體將解剖！　疑「熱休克」浴缸中身亡…親妹淚崩首發聲

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星中山美穗6日突然在家中離世，享年54歲，死訊震撼各界。而她被發現時人在浴室的浴缸中，已經沒有生命跡象，且現場沒有留遺書或是藥物，家裡也上鎖，為了釐清死因將會展開司法解剖，而妹妹中山忍也強忍悲痛發聲。

▲54歲中山美穗突然在家中逝世，為釐清死因，遺體將解剖。（圖／翻攝自官網）

綜合日媒報導，中山美穗原訂6日將在大阪舉行2場聖誕演唱會，當天早上7點曾用LINE與工作人員聯繫，然而約定早上9點要搭新幹線從品川車站出發前往大阪，人卻沒有出現。工作人員聯繫持有她家鑰匙的友人前去住所查看，發現人坐在浴缸中，身體呈前傾姿勢，臉浸在熱水中，人員火速通報急救，醫師也趕到現場，約在中午時間確認人已經死亡。

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根據警方初步研判，中山美穗當時人坐在浴缸內，浴缸還有滿滿熱水，加上身體沒有外傷，意即沒有跌倒，屋內沒有遺書、藥物，房子上鎖，排除與犯罪事件性有關，朝著「病死」或是「熱休克」，或是其他原因溺斃來調查。

「熱休克」指的是當體溫在短時間內出現劇烈變化時，可能導致血壓強烈波動，這會引發心血管或腦血管疾病，甚至可致死，而東京6日早上的最低氣溫在5.2度。有醫師接受日媒訪問時表示，浴室是最容易發生熱休克的地方。

中山美穗遺體昨日已經運離住所，警方為了進一步調查真正死因，將會進行司法解剖。她的妹妹中山忍晚間現身姊姊的住家，面對大批媒體追訪，脫下帽子與口罩，雙眼泛著淚水，哽咽說：「這一切來得太突然，我現在無法詳細說明，但希望能在適當的時候再向大家說明情況。」她深深一鞠躬後，搭車離開。

▲中山美穗與妹妹中山忍感情非常好。（圖／翻攝自IG）

▲中山忍淚崩發聲：「事情發生得太突然了，我現在無法說什麼。」（圖／翻攝自YouTube）

由於中山美穗最後發文，提及去六本木美術館看「路易絲布爾喬亞展」，當時發文「這兩三天心情很刺痛，只能與同行的朋友說說話」，拍下展覽的副標題：「我從地獄歸來，讓我來告訴你，這太美妙了。」不料竟成最後發文，也引發外界揣測。

▲中山美穗看藝術展，發文提及「這兩三天心很刺痛」，引發外界揣測。（圖／翻攝自IG）

曾與中山美穗合作的音樂人濱崎貴司，7日在X發長文，表示自己5日晚上7點左右還與中山美穗透過LINE對話，「我們還聊了一下關於演唱會前身體管理的難處。她提到自己非常注重健康，甚至會減少與人見面的頻率。從那時的對話中，我強烈感受到她正全心全意投入於演唱會中。儘管現在外界有許多猜測，很多人心情都無法平靜，但至少可以確定的是，直到前一天晚上，她還在為隔天的演出做準備。我認為有必要分享這一點……。」

▲音樂人濱崎貴司表示，5日晚間還用LINE與中山美穗對話。（圖／翻攝自X）