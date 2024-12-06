中山美穗24年前「圍欄之吻」轟動！　金城武曾心動：最失敗是沒追到她

記者吳睿慈／綜合報導

日本女星中山美穗6日陳屍浴缸被發現，享年54歲。她1995年主演青春愛情片《情書》一炮而紅，有著清純外型的她被媒體譽為「日本第一美女」，但其實感情路坎坷，曾與田原俊彥、野口強等男星交往，2002年與相戀8個月的作家辻仁成閃電結婚，只是婚姻在2014年劃下句點，她遭指婚內出軌音樂人涉谷慶一郎，形象大受影響。事實上，她的魅力連金城武都深深著迷，男方曾開玩笑表示「入行最失敗就是沒追到她」。

▲中山美穗1995年參演的《情書》轟動全亞洲。（圖／翻攝自中山美穗IG）



中山美穗擁有恬靜的外貌，婉約又溫柔的性格，當年演完《情書》紅遍全亞洲，瞬間成為「國民初戀」，與工藤靜香、南野陽子、淺香唯並列4大女神，她2000年與金城武《兩千年之戀》，兩人在劇裡穿越圍欄之吻引發熱烈討論，金城武深深著於她的魅力之中，後來受訪時坦言，入行最失敗就是沒追到她，如果在現實生活中，絕對會追她！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中山美穗24年前與金城武的「圍欄之吻」引轟動。（圖／翻攝自推特）



當年在電影裡流著俐落短髮，中山美穗身為「國民初戀」迷倒萬千男性，感情卻沒有想像中順遂，出道初期時愛上「偶像皇帝」田原俊彦，兩人參加節目《夏威夷偶像旅遊團》錄製日久生情，多次被拍到約會，但男方甚至疑似為愛單飛、離開傑尼斯，兩人愛得轟轟烈烈，卻沒想遭到閨蜜工藤靜香奪愛，田原俊彦後來與工藤靜香在特別節目《東西軍才藝對抗》的迷你劇飾演情侶，遭傳互有好感劈腿，中山美穗最終與閨蜜工藤靜香成了陌生人，同時斷了這段感情。

中山美穗後來在2002年與辻仁成結婚，兩人僅交往8個月就步入婚姻，為了不讓孩子受到父母明星身份影響，搬到巴黎生活，並且專心育兒，只是這段婚姻在離婚前，她被拍到出軌音樂人涉谷慶一郎，兩人不僅當街親吻牽手，甚至還待在男方家過夜，之後她和老公辻仁成協議離婚，並讓出兒子監護權，慘遭日本輿論批評「拋夫棄子」。

▲中山美穗6日驟逝。（圖／翻攝自Instagram／_miho_nakayama_）



不料，中山美穗6日陳屍浴缸中，警方與醫護人員到場確認死亡，享年54歲。日媒目前曝光調查人員初步判斷，疑似是溫差變化太大引發休克，又或者其他原因，在浴缸中溺水身亡。對此，中山美穗的經紀公司於稍早發出聲明，「對於長期以來關愛中山美穗的各位相關人士，以及支持她的粉絲，突然發佈這樣的消息，實在讓人感到無比痛心。同時，這突如其來的噩耗，也讓本公司陷入震驚與深切的悲痛之中。」