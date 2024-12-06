記者張筱涵／綜合報導

網紅Ray Jiang時常分享和愛犬泰森的生活點滴，在Instagram擁有4.4萬人追蹤，平時也有拍攝平面作品。然而近日，他被爆料在迎風狗公園放任愛犬攻擊其他狗狗，且未第一時間制止，甚至事後聲稱「狗打架很正常」，引發多位受害者抗議。針對此事，Ray Jiang於5日在Threads平台公開道歉。

▲Ray Jiang遭控放任愛犬四處攻擊其他狗狗，3年前就有受害者。（圖／翻攝自Instagram）



有網友在寵物社團和Instagram揭露事件，稱自家愛犬兩年前遭泰森攻擊，導致脖子、臉頰及耳朵受重傷，性格因此改變，從親近狗狗變得無法正常社交。此事在社群平台間廣泛流傳後，越來越多受害者站出來，指出泰森曾多次攻擊其他狗狗，而Ray Jiang態度冷漠，未採取負責行動，甚至表現出不耐。

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部分網友提供的對話記錄顯示，當被問及「如果是你的狗被咬，你有何感想」時，Ray Jiang僅回應「狗打架很正常，我不會覺得怎麼樣」，且始終未表達歉意。一位網友提到，兩年前曾在迎風狗公園目睹泰森攻擊其愛犬，雖迅速反應避免了傷害，但事後卻遭Ray Jiang嗆「看啥小！狗不會打架就不要帶出門」，令其氣憤不已。

▲受害飼主的愛犬2022年5月被泰森咬傷。（圖／翻攝自Threads）



▲2022年還有多位受害飼主。（圖／翻攝自Threads）



▲網友指出2021年Ray Jiang就曾放任泰森攻擊其他狗狗。（圖／翻攝自Threads）



▲網友指Ray Jiang已是慣犯。（圖／翻攝自Threads）



面對逐漸增加的受害者指控，Ray Jiang於5日在Threads發文公開道歉，表示：「這件事讓我深刻反思，身為一位寵物主人，我應該做得更多來防止這樣的事情發生。」他承諾未來會全程繫繩並使用嘴套，同時洽詢寵物訓練課程。此外，他也對曾因泰森攻擊而受傷的狗主表示歉意：「如曾經因互咬事件產生就醫費用，但未妥善聯繫處理的飼主，請與我聯繫，我會積極處理此事。」他最後再次向相關飼主及受影響的寵物誠摯道歉，並承諾改進自身行為。

然而，目前出面指控的受害者最早的時間為2021年，且一直到今年都還有泰森攻擊其他犬隻的情形發生，因此網友們大多不領情Ray Jiang的致歉。

▲Ray Jiang道歉。（圖／翻攝自Threads）

根據動保法，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施。