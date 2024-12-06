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韓製作人協會千字呼籲「NewJeans回歸初心」　單方解約造成負面影響

記者張筱涵／綜合報導

韓女團NewJeans日前宣布與所屬公司ADOR解除專屬合約，引發大眾文化藝術產業的廣泛關注與震動。韓國經紀人聯合會與韓國娛樂製作人協會相繼發表聲明，對NewJeans的行為提出嚴厲譴責，認為此舉可能動搖K-pop市場的基石，要求該團體撤回解約主張並回歸初心。

外送稿用　▲▼newjeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans於11月28日單方面宣布和ADOR解約。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

NewJeans於11月28日透過記者會宣布，由於ADOR未滿足其改善要求，將從11月29日零時起解除專屬合約，記者會上，成員表達希望與前ADOR代表閔熙珍繼續合作的願望，此舉引發韓國經紀人聯合會不滿。該協會認為，專屬合約建立在雙方信任基礎上，不應因單方面主張隨意解除。

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韓國娛樂製作人協會進一步指出，NewJeans的行為不僅違反契約精神，甚至涉及「違規接觸（템퍼링）」嫌疑，協會稱，有跡象表明ADOR內部人員與第三方合作，試圖誘使NewJeans違約解約。他們進而強調，若此指控屬實，將對韓國大眾文化產業帶來無法挽回的信任危機。

協會還對NewJeans作為成功的K-pop團體，卻在專屬合約未滿情況下選擇解約，可能對整個行業帶來負面影響表示擔憂。聲明中提到，所屬公司在培養藝人過程中承擔巨大風險與投入，但此類解約行為可能導致投資信心崩塌，甚至動搖產業的未來發展。

針對該事件，ADOR已於12月5日向首爾中央法院提起訴訟，要求確認專屬合約仍然有效。ADOR表示將透過法律手段解決爭議，並期待與NewJeans重新建立積極溝通。此舉也使該事件後續發展備受矚目。

韓國娛樂製作人協會呼籲NewJeans撤回解約聲明，並回到初心，與公司展開對話。同時，協會希望相關機構針對「違規接觸」行為展開調查，並要求政府制定政策，避免類似事件再次發生，維護韓國大眾文化藝術產業的正常運作與永續發展。

【韓國娛樂製作人協會聲明翻譯】

近日，NewJeans與所屬公司之間爆發的解約爭議，對整個韓國大眾文化藝術產業造成了深刻震驚。作為我們的驕傲，並受到全球矚目的文化資產K-pop，正因為NewJeans的事件而遭到搖動，從根基開始受到衝擊。韓國娛樂製作人協會對此無法再保持沉默，並強烈發表立場。

首先，專屬合約並非簡單的契約，而是相互信任與承諾的結晶。我們對於單方面主張就解約的發想表示深切憂慮。解約必須由提出方證明正當理由，然而，NewJeans並未提供具體證據來支持其主張。更糟的是，NewJeans未遵循合約中的規定，提出了不合理的要求並違反了解約程序，召開了記者會單方面發出了解約通知，這種行為極為不負責任，完全無視法律標準與產業慣例，應該受到強烈譴責。

其次，NewJeans涉及到解約前誘使藝人的「違規接觸」疑雲，這一點引發了更大的擔憂。據報導，NewJeans在合約期間內，所屬公司內部人員與第三方積極違規接觸，導致合約解約的疑慮。如果這一指控屬實，那麼這將是一種高度進化的、新型的違規接觸行為。這樣的行為行為對娛樂產業的信任是一種致命打擊，不僅僅是簡單的違約，還是在背叛公司與藝人之間多年的合作關係。如果NewJeans這樣的知名K-pop藝人真與違規接觸行為有關，那將對整個大眾文化產業造成不可磨滅的傷害。

第三，NewJeans作為三年內取得快速成功的團體，若單方面宣布解約，將對韓國大眾文化產業的可持續性構成極大的威脅。所屬公司在發掘和培養藝人的過程中承擔了巨大的風險，並投入了大量的時間和資金。藝人培養是一項超越單純商業關係的合作，基於相互信任與承諾的結果。然而，從出道便大獲成功，成為全球藝人的NewJeans，在合約期未滿的情況下，提出解約的行為，將會摧毀所屬公司與藝人之間的關係，並對整個產業的信任造成巨大影響，讓投資者感到恐懼。若這種解約行為被允許，誰還會敢投資韓國的K-pop市場？

韓國娛樂製作人協會強烈要求NewJeans撤回其不負責任的主張，回到初心，繼續正常活動。我們強烈呼籲，如果NewJeans曾經在國內外進行過任何獨立的娛樂活動，應立即停止，並與所屬公司進行對話，表現出積極的態度。對於涉及違規接觸等非法行為的問題，應進行徹底的調查。

最後，我們再次誠懇地請求國會及政府有關部門的支持：

大眾文化藝術產業的根基來自企業資本，但藝人的誕生及每個活動的進行，都離不開企業中大量員工的辛勤工作和犧牲。因此，藝人與所屬公司之間的合約爭議與違規接觸問題，與企業的生存以及員工的生計息息相關。為此，我們再次懇請有關部門採取措施，確保類似的解約問題不再發生，並提供必要的保障。

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