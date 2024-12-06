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邁可森農曆年空降台灣！首攻北、高流開演　歐洲10人樂團空運助攻

記者蕭采薇／台北報導

「一秒彈出16個音符」的跨界鋼琴王子邁可森（Maksim），宣布將帶著新專輯在2025年開春就現身台灣，於2月8日在北流、2月9日在高流，一連兩天舉辦全新的2025《SEGMENTI 邊界》世界巡迴演奏會。

▲邁可森（Maksim）將再次來台。（圖／好滿意音樂提供）

▲邁可森（Maksim）將再次來台。（圖／好滿意音樂提供）

邁可森的音樂，打破傳統定律，將古典音樂與現代流行元素相融合，「顛覆」是媒體對他的音樂的評價。邁可森分享：「這張專輯是由多種音樂部分組成的，我把許多不同風格的音樂組合在一起，由不同的藝術家和作曲家創作。」

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邁可森新一輪巡演《SEGMENTI 邊界》增加了邁可森即將發行的音樂專輯裡的部分曲目，「這張新專輯經過三年精心籌備，將再次喚起樂迷對邁可森作品風格的期待！」提及該專輯包括ABBA和Queen的最熱門單曲，以及蕭邦、普羅高菲夫和柴可夫斯基的古典作品代表作，有些曲目演奏難度極高，讓人意猶未盡。

▲邁可森（Maksim）將再次來台。（圖／好滿意音樂提供）

▲邁可森（Maksim）將再次來台。（圖／好滿意音樂提供）

感恩節剛過，忙碌的邁可森苦笑說當天在工作，沒有特別慶祝，「但我很感恩我現在擁有的狀態，做自己喜歡的事情，用音樂影響更多的年輕人，也用音樂來記錄我們走過的人生和日子。」而耶誕節將至，邁可森也計劃和家人一起度過這個一年一度的大日子。被問家鄉過聖誕節的習俗，他愉悅的說：「會做一頓豐盛的大餐，和親朋好友團聚。」

▲邁可森（Maksim）將再次來台。（圖／好滿意音樂提供）

▲邁可森（Maksim）將再次來台。（圖／好滿意音樂提供）

此番將再來台，邁可森開心說相隔2年來，最念念不忘的是台灣的鮮蝦小籠包，也懷念曾住過好幾天的墾丁，表示非常喜歡台灣的氣候和感覺。但有機會的話會想要爬山，最想去阿里山走走，或到高雄看畫和展覽，也想趁離台前把握機會多吃幾次小籠包，門票已開賣，請洽「兩廳院售票」。

 

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