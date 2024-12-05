Joeman寵粉送周董演唱會門票！「親自送票面交」眾人羨慕：太幸運

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫（周董）今晚起連續四天在台北大巨蛋開唱，也是他暌違7年在台北的個人演出，先前一開賣就吸引了80多萬人搶奪15張票，足以見得他不敗的人氣，但也讓許多粉絲哀號票太難搶。百萬網紅Joeman有票之於，還多出一張，決定將票送給粉絲，粉絲稍早開心回傳了認證影片，讓大批網友直呼羨慕。

▲Joeman驚喜送出一張周杰倫的票給粉絲。（圖／翻攝自Joeman Instagram）

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Joeman雖然沒有自己搶到周杰倫演唱會的票，但很幸運地有朋友讓票，最後還多出了一張5日的票，他選擇送給長期訂閱他頻道的老粉，第一個連絡的粉絲就成功，不過對方表示「我那天沒辦法去，但是如果可以的話，我想送給我一個好朋友」，Joeman則說「好，我相信你的人品，你不會賣掉的」，接著親自開車到淡水與對方面交。

▲Joeman親手將票送到粉絲手上。（圖／翻攝自Joeman Instagram）

兩人見面以後，Joeman親手將5880元的票交給了粉絲，還表示「這個位置比我坐的更好，就交給你了，第一場」，該粉絲則感激地說「平常我是不會接的，但靈光一閃覺得這通電話應該接，我會讓我的小幫手去看，她本來已經報名要去下水道的活動了」，最後該粉絲的小幫手也真的去了今晚的演唱會，並拍了現場認證影片回傳表達感謝。

▲粉絲開心回傳認證影片。（圖／翻攝自Joeman Instagram）



網友紛紛留言直呼「太幸運了」，不少網紅好友也感到羨慕，阿滴留言「Joeman我也是你的粉絲，你還有票的話可以送我」，琳妲稱讚他「好寵粉」，敏迪則開玩笑喊「我難道不算你粉絲嗎，我不值得嗎？」。