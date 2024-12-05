NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團NewJeans日前緊急招開記者會，表示與HYBE、ADOR之間的信任已經破裂，單方面宣佈即日起解除合約。然而，她們的合約有效期限是到2029年7月31日為止，等同於違約，對此，ADOR於5日正式向法院提出「確認專屬合約效力」訴訟，軟硬兼施，聲明書裡還溫情喊話「我們要和NewJeans一起的立場沒有變」，盼望5位成員快回頭！

▲NewJeans日前招開記者會表示「解除合約」。（圖／翻攝自NewJeans IG）



ADOR於5日正式向法院提出「確認專屬合約效力」訴訟，聲明裡強調NewJeans無法單方面解除合約，「為了避免藝人誤以為專屬合約已解除，導致她們違反現有專屬合約的方式進行演藝活動，並防止國內外業界相關人士遭受意外損失與感到混亂的事件發生，我們認為有必要澄清事實。」

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▲ADOR於5日正式提告「合約還有效」，同時溫情喊快回頭！（圖／翻攝自NewJeans IG）



公司溫暖喊話5位成員「ADOR說過要和NewJeans一起相伴的立場至今都沒有變，只是針對專屬合約仍有效力的部分尋求司法判決，但我方仍認為需要與旗下藝人進行充足且真誠的討論，ADOR已經數次懇切請求要和NewJeans好好地對話，但至今都沒能有機會，我們依舊會繼續努力消化與藝人間的誤會」。

ADOR在聲明中不忘向歌迷喊話：「謝謝喜愛NewJeans音樂的所有人，會以更好的活動報答大家，請大家給予支持與鼓勵，希望讓ADOR和NewJeans都能更賢明地克服這次的狀況。」