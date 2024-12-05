ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團NewJeans日前緊急招開記者會，表示與HYBE、ADOR之間的信任已經破裂，單方面宣佈即日起解除合約。然而，她們的合約有效期限是到2029年7月31日為止，等同於違約，對此，ADOR於5日正式向法院提出「確認專屬合約效力」訴訟，軟硬兼施，聲明書裡還溫情喊話「我們要和NewJeans一起的立場沒有變」，盼望5位成員快回頭！

▲▼NewJeans日前招開記者會表示「解除合約」（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲NewJeans日前招開記者會表示「解除合約」。（圖／翻攝自NewJeans IG）

ADOR於5日正式向法院提出「確認專屬合約效力」訴訟，聲明裡強調NewJeans無法單方面解除合約，「為了避免藝人誤以為專屬合約已解除，導致她們違反現有專屬合約的方式進行演藝活動，並防止國內外業界相關人士遭受意外損失與感到混亂的事件發生，我們認為有必要澄清事實。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ADOR於5日正式提告「合約還有效」，同時溫情喊快回頭！（圖／翻攝自NewJeans IG）

▲ADOR於5日正式提告「合約還有效」，同時溫情喊快回頭！（圖／翻攝自NewJeans IG）

公司溫暖喊話5位成員「ADOR說過要和NewJeans一起相伴的立場至今都沒有變，只是針對專屬合約仍有效力的部分尋求司法判決，但我方仍認為需要與旗下藝人進行充足且真誠的討論，ADOR已經數次懇切請求要和NewJeans好好地對話，但至今都沒能有機會，我們依舊會繼續努力消化與藝人間的誤會」。

ADOR在聲明中不忘向歌迷喊話：「謝謝喜愛NewJeans音樂的所有人，會以更好的活動報答大家，請大家給予支持與鼓勵，希望讓ADOR和NewJeans都能更賢明地克服這次的狀況。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

挑戰踢鏟子戴安全帽！　他自信一踩：擊中要害

推薦閱讀

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

NewJeans剉咧等！ADOR提告「合約還有效」　溫情喊話快回頭～

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

暗黑版楊謹華首部成人影片 《淫后》向《影后》致敬

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

NewJeans, ADOR

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 阿緯不在乎錄影那一點錢　集團營業額10億元又要展店
  2. 王柏傑爆分手謝欣穎…修杰楷脫口「群組對話」　講完傻眼：完蛋了
  3. 83歲台灣貓王心臟衰竭病逝！　西洋音樂教父籌音樂會...時間地點曝
  4. 瓊瑤驟逝2天家屬發聲！　「告別式不設公祭」：希望給我們緩和悲痛心情
  5. 韓戒嚴致「節目表大亂」13綜藝停播！　《音銀》停播1個月：專注年末
  6. 王宥忻爆「全球擁30間房」　連生日禮物都是房子...驚人身價曝光
  7. Ozone前進花蓮演出！　爆「將同場朱海君」
  8. 學霸女星遭爆「逼海底撈店員播她的歌」挨轟　她親揭真相結局大反轉
  9. 張文綺分手1年「無預警曬超音波照」！　嗨喊：小天使來到
  10. 八點檔女星整成「韓版范冰冰」：我不後悔！　下秒擔心會不會被罵

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366