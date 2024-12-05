記者吳睿慈／綜合報導

經典韓劇《火鳥》曾在台、韓兩地創下極高收視率，該戲劇於2020年翻拍新版八點檔韓劇《戀戀火鳥》（《火鳥2020》），中天娛樂台將在5日起推出，女主角找來曾經大方承認整形的洪秀兒，她飾演的富家千金「李智恩」與李在宇飾演的窮小子「張世勳」，兩人因緣際會下相愛，即使家庭貧富差距大，仍執意要結婚，最終卻因價值觀加上誤會而分手，數年後社經地位互換的兩人，再度重逢，故事耐人尋味。

▲《戀戀火鳥》翻拍經典韓劇《火鳥》。（圖／中天娛樂台提供）



洪秀兒在《戀戀火鳥》飾演一個千金大小姐，但私下性格善良、堅強，更是相當關心流浪動物，也因此吸引男主角的愛慕。現實生活中的她也經常參與流浪狗的志工活動，家裡更是收養五隻一直沒被人認養的流浪狗，相當有愛心。

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不僅如此，她的個性堅強樂觀，過去因為整形的緣故，經常遭網友留下惡評，但始終正面面對，她更曾說過：「我完全不覺得去整形這件事很丟臉，透過手術我克服了我的容貌焦慮症，所以我不後悔」。

▲▼《戀戀火鳥》女主角洪秀兒整形後被稱「韓版范冰冰」。（圖／翻攝自洪秀兒IG、范冰冰微博）







整形後五官更精緻，洪秀兒被稱為「韓國版范冰冰」，對於這樣的稱號，她相當有負擔地說「我會不會被罵，范冰冰是女神等級」，但她也自嘲自己本身就是「招黑體質」，她反而擔心這樣的稱號被范冰冰本人知道，「知道的話可能會不高興，可是我最近應該比較不像她了」。

▲▼《戀戀火鳥》女主角洪秀兒飾演富家千金「李智恩」（圖／中天娛樂台提供）



洪秀兒分享當初的整形契機，主要是因為接到中國的戲約，考量角色的緣故，加上製作公司也建議要不要嘗試手術，才讓她下定決心去改變自己，她也看到網路上有很多人對於她整形都是持反對的態度，但其實私下收到很多有著同樣問題的人，來詢問她是去哪家醫院整形，「我真的介紹很多人去，我大概介紹了將近100個人去那間醫院」，對於能幫助同樣有需求的人，讓她覺得開心。