《哈利波特》影集版爆「找非裔演石內卜」　書迷傻眼：說好的皮膚蠟黃呢？

記者蕭采薇／綜合報導

全球知名IP《哈利波特》影集預定於2026年播出，並由原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）擔任監製。其中戲份吃重的「石內卜」教授，5日爆出將由非裔影星帕帕埃西杜（Paapa Essiedu）飾演。不過由於原著中多次形容石內卜「皮膚蠟黃」，也讓粉絲懷疑，是否能完美還原書中角色。

▲帕帕埃西杜傳出將飾演《哈利波特》影集中的石內卜教授。（圖／達志影像）

《哈利波特》系列原著中，對形容石內卜外貌形容為皮膚蠟黃、鷹鉤鼻、頭髮油膩，不過「皮膚蠟黃」，原文使用的是「Sallow Skin」，理論上並未指特定膚色，但根據劍橋字典的解釋，就是形容「灰黃色的（白種人）膚色」，也符合哈迷對石內卜的既定印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據綜合外電報導，負責製作的HBO，有意讓曾演出影集《倫敦黑幫》的非裔演員帕帕埃西杜出演「石內卜教授」一角，不過目前仍未百分百確定訂下卡司。對此HBO 發言人回應：「我們很感激大家對影集的關注，也理解因而產生諸多謠言和猜測，在製作過程中，我們只會在最終決定完成後，方會確認細節。

▲《哈利波特》影集將由原著作者JK羅琳擔任監製。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，《哈利波特》在舞台劇《哈利波特與被詛咒的孩子》中，就啟用的非裔演員詮釋「三人組」之一的妙麗，HBO過往也曾表示選角將包容所有種族、民族和性別認同，「我們致力於包容、多元化的選角對於每個角色，請提交合格的表演者，無論種族、性別、殘疾、種族、性取向、性別認同或任何其他受法律保護的依據，除非另有明確說明。」

▲電影版的「佛地魔」，力挺席尼墨菲演出影集版。（圖／達志影像）

此外，曾在《哈利波特》系列電影中飾演「黑魔王」佛地魔的演員雷夫范恩斯，對於影集版的選角，則大方支持主演電影《奧本海默》席尼墨菲出任。雷夫范恩斯說：「他是超棒的演員，如果成真的話，我會全力支持他！」