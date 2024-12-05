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李昇基10月大女兒不藏了！　愛妻曬娃地板爬行⋯超萌日常曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李多寅2023年與李昇基結婚，兩人2024年2月初迎來第一個小孩，但女兒出生10個月以來，從未對外曝光過，沒想到，李多寅4日驚喜更新個人社群站的大頭貼，正是小孩在地板上可愛爬行的背影，10個月大的女兒首度公開，馬上引起網友熱烈關注。

▲李多寅貼出女兒地板爬行超萌日常。（圖／翻攝自李多寅IG）

▲李多寅貼出女兒地板爬行超萌日常。（圖／翻攝自李多寅IG）

李多寅於2月誕下一女，但她與老公李昇基保護孩子隱私到家，10個月以來從未曝光過小孩的背影或照片，4日突然心血來潮，換了官方IG帳號的大頭貼，女兒穿著白色連身包屁衣，四肢跪在地板上爬行，可愛的背影讓人看得融化。

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▲▼李昇基10個月大女兒首度公開　愛妻曬娃地板爬行⋯超萌日常曝光。（圖／翻攝自李多寅IG）

▲▼李昇基、李多寅2023年結婚。（圖／翻攝自李多寅IG）

▲▼李昇基、李多寅2023年結婚。（圖／翻攝自李多寅IG）

李昇基自結婚以來，工作沒停擺過，主演的電影《About Family》即將在11日上映，妻子李多寅現身支持他，2日參與VVIP電影試映會，默默放閃打卡，夫妻倆這段婚姻雖承受不被看好的輿論，但兩人感情情深，李多寅自拍完《戀人》後，也專心相夫教子、鮮少在公開場合現身。

事實上，李多寅懷孕初期仍在趕拍古裝劇《戀人》，該戲劇是她繼《Alice》後，睽違3年回歸小螢幕，因此雖然身懷六甲，仍專注投入於工作之中，直到殺青才全面待產休息，並在2024年喜迎一女。

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