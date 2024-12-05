周杰倫開唱嘉賓保密到底「連自家藝人都不知」　他曝柯有倫會上台

記者黃庠棻／台北報導

天王周杰倫（周董）將在今（5日）晚上於台北大巨蛋開唱，也是首位站上大巨蛋舉牌個人演唱會的歌手，除了期待他久違在台灣開金口之外，演唱會的嘉賓也是許多網友關注的議題。今日好友兼旗下藝人Darren出席公益活動被問到相關話題，也正面給出答案。

▲周杰倫即將在大巨蛋開唱。（圖／翻攝IG／jaychou）

Darren今（5日）出席公益活動，談到因為老闆兼好友周杰倫在台灣開演唱會，自己確實收到不少人情壓力，這段期間曾有被人翻臉的情況發生，讓他陷入兩難感慨「真的沒辦法」，不過談到對方演唱會，透露自己看的場次是禮拜五的，很想衝到第一排去點歌，坦言最想聽〈你好嗎？〉，因為好友幾乎沒有在演唱會上唱過這首。

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▲Darren被問到周杰倫演唱會嘉賓。（圖／記者周宸亘攝）

而周杰倫演唱會嘉賓瘋傳，有人猜測蔡依林有機會合體，被問到嘉賓話題，Darren也相當激動表示「保密到自家人，完全不知道」，笑說「就算把我綁在電椅上測謊，我也講不出來，真的不知道」，但仍悄悄透露柯有倫是其中一位演出的嘉賓。

▲Darren被問到周杰倫演唱會嘉賓。（圖／記者周宸亘攝）



此外，Darren近期忙於拍戲，一連軋了4部戲劇，他開心表示都是自己沒有接觸過的角色類型，所以很有挑戰性，而忙碌之餘他也不忘做公益，不斷呼籲大眾「善的循環」，直呼「人都會老，我們現在拋磚引玉，到時候也會需要大家幫忙，現在做好事，好事就會發生在自己身上。」

▲Darren出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）