《魷魚2》首對「悲情母子」現身！朴成焄原來是跨性別者　T.O.P身份曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓風靡全球的劇集《魷魚遊戲2》即將在12月26日推出，導演將原班人馬李政宰、李炳憲、魏嘏儁等人找回劇組外，更加入了許多新血演員，任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、梁東根、T.O.P等人，官方5日終於揭曉他們的身份，最讓粉絲好奇的朴成焄以一身女裝打扮現身，原來他飾演的是跨性別者「120號趙賢珠」，為了做性別重置手術（變性手術）堵上性命。第二季更破天荒出現「母子檔」，梁東根飾演「007號朴容植」因賭博欠債，沒想到連媽媽「149號張金子」都為了幫他還債而加入遊戲，母子情深將帶給戲劇重大轉折。

▲任時完飾演YouTuber李名器。（圖／Netflix提供）



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▲曹柔理飾演YouTuber李名器的前女友。（圖／Netflix提供）

▲T.O.P飾演隱退的饒舌歌手薩諾斯。（圖／Netflix提供）



除了原本已知的李政宰、李炳憲、魏嘏儁3人身份，《魷魚遊戲2》5日釋出所有角色介紹，任時完飾演YouTuber李名器，因投資虛擬貨幣失利，甚至還害訂閱者誤信跟著一起破產，只好進到遊戲場賭命，T.O.P飾演隱退的饒舌歌手薩諾斯，把所有錢都放入李名器介紹的貨幣投資，怎料，賠光所有家產，曹柔理則是飾演YouTuber李名器的前女友，同樣是誤信虛擬貨幣投資而沒錢。

▲▼《魷魚遊戲2》首對「悲情母子」現身，梁東根與演員康愛心演母子。（圖／Netflix提供）



第二季更出現首對「母子檔」，梁東根飾演「007號朴容植」因賭博欠債，沒想到來到遊戲裡時，巧遇媽媽「張金子」，母親為了幫他還債才加入，兩人依靠彼此，一起闖關。至於眾人關注的《黑暗榮耀》朴成焄，他以一身女裝現身，宛如溫柔的大姐姐，實際則是跨性別者「120號趙賢珠」，為了籌錢動手術才加入遊戲。

▲朴成焄飾演跨性別者。（圖／Netflix提供）



值得一提的是，朴成焄在拍攝《魷魚遊戲2》時，戲外同時尬戲《淚之女王》反派，兩個角色天差地遠，令觀眾相當期待他的演技。角色預告甫公開，馬上掀起熱烈討論。