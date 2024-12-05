ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《魷魚2》首對「悲情母子」現身！朴成焄原來是跨性別者　T.O.P身份曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓風靡全球的劇集《魷魚遊戲2》即將在12月26日推出，導演將原班人馬李政宰、李炳憲、魏嘏儁等人找回劇組外，更加入了許多新血演員，任時完、姜河那、朴圭瑛、朴成焄、梁東根、T.O.P等人，官方5日終於揭曉他們的身份，最讓粉絲好奇的朴成焄以一身女裝打扮現身，原來他飾演的是跨性別者「120號趙賢珠」，為了做性別重置手術（變性手術）堵上性命。第二季更破天荒出現「母子檔」，梁東根飾演「007號朴容植」因賭博欠債，沒想到連媽媽「149號張金子」都為了幫他還債而加入遊戲，母子情深將帶給戲劇重大轉折。

▲▼《魷魚遊戲2》首對「悲情母子」現身！朴成焄原來是跨性別者　T.O.P身份曝光。（圖／Netflix提供）

▲任時完飾演YouTuber李名器。（圖／Netflix提供）

▲▼《魷魚遊戲2》首對「悲情母子」現身！朴成焄原來是跨性別者　T.O.P身份曝光。（圖／Netflix提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹柔理飾演YouTuber李名器的前女友。（圖／Netflix提供）

▲▼《魷魚遊戲2》首對「悲情母子」現身！朴成焄原來是跨性別者　T.O.P身份曝光。（圖／Netflix提供）

▲T.O.P飾演隱退的饒舌歌手薩諾斯。（圖／Netflix提供）

除了原本已知的李政宰、李炳憲、魏嘏儁3人身份，《魷魚遊戲2》5日釋出所有角色介紹，任時完飾演YouTuber李名器，因投資虛擬貨幣失利，甚至還害訂閱者誤信跟著一起破產，只好進到遊戲場賭命，T.O.P飾演隱退的饒舌歌手薩諾斯，把所有錢都放入李名器介紹的貨幣投資，怎料，賠光所有家產，曹柔理則是飾演YouTuber李名器的前女友，同樣是誤信虛擬貨幣投資而沒錢。

▲▼《魷魚遊戲2》首對「悲情母子」現身！朴成焄原來是跨性別者　T.O.P身份曝光。（圖／Netflix提供）

▲▼《魷魚遊戲2》首對「悲情母子」現身，梁東根與演員康愛心演母子。（圖／Netflix提供）

▲▼《魷魚遊戲2》首對「悲情母子」現身！朴成焄原來是跨性別者　T.O.P身份曝光。（圖／Netflix提供）

第二季更出現首對「母子檔」，梁東根飾演「007號朴容植」因賭博欠債，沒想到來到遊戲裡時，巧遇媽媽「張金子」，母親為了幫他還債才加入，兩人依靠彼此，一起闖關。至於眾人關注的《黑暗榮耀》朴成焄，他以一身女裝現身，宛如溫柔的大姐姐，實際則是跨性別者「120號趙賢珠」，為了籌錢動手術才加入遊戲。

▲朴成焄飾演跨性別者。（圖／Netflix提供）

▲朴成焄飾演跨性別者。（圖／Netflix提供）

值得一提的是，朴成焄在拍攝《魷魚遊戲2》時，戲外同時尬戲《淚之女王》反派，兩個角色天差地遠，令觀眾相當期待他的演技。角色預告甫公開，馬上掀起熱烈討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

劉子千被父逼唱《唸你》淪笑柄！　甄珍怒斥劉家昌：精神控制兒子

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

《還珠格格》瓊瑤淡水輕生亡享壽86歲　媳婦電話響4聲就掛斷！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小S到校接女兒「當眾被警衛趕回去」！旁邊家長全白眼　她：不好意思

4大日本AV女神將撲台！　她太誘人「害清水健破功犯錯」當場賠片酬

詐騙集團尾牙「驚見張惠妹」！檢察官：還有伍佰 請大咖暗黑內幕曝

「瓊瑤經濟」賺進上億美金！背後是家族企業…捧紅中港台上百明星

瓊瑤住家輕生「一代經典」殞落！秘書早一天收道別文　眾星悼恩師

台知名KOL被爆「拿完公關品就消失」！業界：她弟是藝人 身分線索曝

納豆求婚前問「我有資格娶你嗎」抱依依痛哭！　她認：要不是生病不會結婚

王陽明與林昱珉同框了！　霸氣喊：我們就是不拿球棒的頂級89

周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受

吳婉君太平山巧遇牠：被可愛爆擊！　網友見照急提醒「兇猛山羌殺手」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

魷魚遊戲2, 任時完, 姜河那, 朴圭瑛, 朴成焄, 梁東根, T.O.P

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 靠神曲〈當〉走紅！　動力火車憶瓊瑤：不選擇悲傷而是感謝
  2. 香港直擊／甄子丹聞瓊瑤離世「心裡不舒服」　憶劉家昌嘆：生離死別必經過程
  3. 美女主播日本住飯店「尪驚被割傷」！櫃台反應超傻眼 她怒：旅程毀了
  4. 舒華告白柯佳嬿：希望有機會對手戲！　私下淡妝搭肩合照曝光
  5. 訪問／劉冠佑赴韓「穩坐第一名」寶位　聽到熟悉口音笑了：謝謝台灣腔
  6. 張學友守諾唱回台灣！　加碼「高雄巨蛋開唱」傳明年連飆12場
  7. 馬景濤727字手寫信悼瓊瑤：咆哮是對您最深情的呼喚
  8. 周湯豪母子被爆難搞「他21字首發聲」！疑雲燒1天PO全黑圖：學會接受
  9. 周杰倫開唱嘉賓保密到底「連自家藝人都不知」　他曝柯有倫會上台
  10. 瓊瑤離世！　陸影評點名「爾康沒哀悼」：沒《還珠》你只是個素人

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366